Google oszczędza na całego. Zabiera pracownikom zszywacze z biurek

O planach oszczędności w Google wypowiedziała się dyrektorka finansowa Alphabetu, czyli spółki-matki Google. Jak wynika z mailowego wycieku przytoczonego przez CNBC, Ruth Porat twierdzi, że powodem ostatnich zwolnień była nie tylko ciężka sytuacja ekonomiczna, ale także zapotrzebowanie na środki inwestycyjne niezbędne do prac nad sztuczną inteligencją.

Google od początku roku nie ma zbyt dobrej prasy. Najpierw w styczniu firma zwolniła ok. 12 tys. osób, później okazało się, że ich model sztucznej inteligencji nie jest technologicznie tak dopracowany jak konkurencyjny ChatGPT-4. Teraz amerykańska firma przygotowuje się na możliwy kryzys finansowy i tnie benefity pracownicze.

Obserwatorzy zauważają, że o ile styczniowe zwolnienia nie były zaskoczeniem, tak Google zaczęło szukać oszczędności w dziwnych miejscach. Jak podaje CNBC, jednym z takich cięć jest usunięcie z biurek taśmy klejącej i zszywaczy, a jeżeli pracownik ich potrzebuje, to od momentu zmian znajdzie je w recepcji.

Bardziej słusznym posunięciem wydaje się być zmieniony program wymiany laptopa. Pracownicy, którzy nie są inżynierami, otrzymają teraz Chromebooka zamiast MacBooka, jak to miało miejsce wcześniej. Pracownik nie będzie mógł się też ubiegać o zakup nowego telefonu, jeśli firma akurat będzie miała na stanie nieużywany model. Kolejną zmianą jest zakup akcesoriów powyżej 1000 dol. Od teraz taki zakup będzie wymagał akceptacji przełożonego.

W swoim mailu do pracowników Porat podkreślała wysoki standard benefitów pracowniczych, które korporacja oferuje. Zauważa przy tym również, że zdecydowana większość z nich była dostosowana do czasów, gdy pracownicy spędzali 5 dni w biurze, podczas gdy aktualnie ta liczba zredukowała się do 3 dni w przypadku większości zatrudnionych. Efektem tych zmian jest zamknięcie pracowniczej kawiarni w dni, gdy ta generuje najmniej zainteresowania oraz reorganizacja zajęć fitness dla pracowników.

