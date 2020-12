Firmowe wigilie online pomogą Ziemi

Pandemia koronawirusa zmusiła firmy do rezygnacji z organizowania firmowych spotkań wigilijnych na żywo. Jak cały nasz świat w wielu przypadkach rozmowa i życzenia przeniosą się do wirtualnego świata. Analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wyliczyli, że święta online dobrze wpłyną na środowisko.

Druga fala pandemii zatrzymała planowany proces powrotu wielu pracowników do pracy stacjonarnej i potwierdziła, że home office zostanie z nami na dłużej. Wpłynęło to również na plany pracodawców względem firmowych wigilii. Te na żywo, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym odbyć się nie mogą lub musiałyby być w minimalnym gronie. Dlatego na rynku popularne stały się wigilijne eventy online z wykorzystaniem dedykowanych platform. W ramach takiego wydarzenia można zrealizować transmisję na żywo, wynająć konferansjera, zrealizować transmisję wybranych występów czy poprowadzić tematyczne warsztaty online.

- Gdybym miał ocenić spadek organizacji takich imprez, to na podstawie rozmów z przedstawicielami branży kreatywnej zaryzykowałbym stwierdzenie, że odwołano ponad 99 proc. zaplanowanych imprez, a wiele w ogóle nie było w planach z powodu obawy przed chorobą i oszczędności - mówi dr Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Firmowe spotkania w kameralnym gronie kilku osób, a tylko takie można organizować ze względu na reżim sanitarny, nie jest opcją preferowaną przez firmy - dodaje.

Także nasze rodzinne święta w tym roku będą wyglądały nieco inaczej niż zawsze. Spędzone w gronie najbliższych, z mniejszą liczbą odwiedzin związanych z podróżami. Częściej będziemy łączyć się z bliskimi online. A mniej podróży to mniej emisji z samochodów czy innych środków lokomocji, a z drugiej strony więcej przesłanych gigabajtów to dodatkowe obciążenie sieci telekomunikacyjnych i energetycznych. Bilans - jak zaznaczają analitycy PIE - wydaje się jednak pozytywny.

Jak wyliczyli, przesył danych w ciągu godziny połączenia wideo dwóch komputerów może wynosić poniżej 200 MB lub przewyższać 1,3 GB, w zależności od przepływności łącza (a więc jakości



połączenia). Korzystanie z rozmowy przez komunikator wymaga jednak włączonego komputera, a to z kolei generuje, oprócz większego zużycia energii elektrycznej, obciążenie sieci telekomunikacyjnych, a także serwerowni i centrów danych.

- Biorąc pod uwagę miks energetyczny występujący w Polsce 1 kWh energii elektrycznej generuje 0,795 kg emisji CO2, zatem godzina rozmowy wideo w Wigilię i godzina w pierwszy dzień Świąt, przy użyciu laptopa wykorzystującego sieć światłowodową, odpowiada za ok. 0,1 kg emisji CO2 do atmosfery. W przypadku najmniej efektywnej energetycznie sieci miedzianej i bardzo wysokiej jakości transmisji, wartość ta urośnie do ok. 0,55 kg emisji - podają w przedświątecznym biuletynie.

Mniej podróży

Tam też zauważają, że przeniesienie rozmów rodzinnych do internetu zmniejszy liczbę podróży Polaków w okolicach Świąt. Wyniki badania Deloitte wskazują, że przeciętne wydatki na podróże w okresie świątecznym zmniejszą się o 147 PLN w porównaniu do 2019 r..

- Może to odpowiadać np. 466 km podróży samochodem lub przejazdowi pociągiem z Krakowa do Rzeszowa (Intercity, w dwie strony) lub przejazdu na odległość 500-600 km w drugiej klasie pociągu TLK (wraz z powrotem). W przypadku transportu autobusowego moglibyśmy zakupić bilet z Warszawy do Wrocławia lub Katowic, odpowiadający trasie ok. 640 km (w obie strony) - czytamy w biuletynie PIE.

W efekcie pasażer rezygnujący z podróży świątecznej koleją oszczędzi zatem przeciętnie 15 kg CO2. Znacznie bardziej emisję zredukują jednak osoby rezygnujące z podróży autem lub autobusem. Nawet biorąc pod uwagę krótszy dystans, który mogą pokonać za tę samą kwotę, oszczędzą one aż 48 kg CO2 w przypadku auta lub 44 kg CO2 w przypadku autobusu.

- Emisje CO2 generowane w świątecznej podróży do rodziny są więc o rząd wielkości większe niż przy najbardziej nawet energochłonnych transmisjach wideo. Przy małych odległościach wynik może być inny – dla posiadaczy łącza w technologii miedzianej podróż koleją można rozważyć na odległość do 36 km, autobusem do 8 km, a samochodem na nie więcej niż 5 km. W gorszej sytuacji są posiadacze łącza światłowodowego, którzy już po przejechaniu jednego kilometra swoim autem generują więcej emisji CO2 niż podczas dwugodzinnej rozmowy nawet w najwyższej jakości - podsumowują analitycy PIE.