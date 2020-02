Dźwięk budzika wpływa na efektywność w pracy. Sprawdź, czy dobrze się budzisz

To jakie dźwięki nas budzą ma ogromny wpływ na nasza wydajność w ciągu dnia (fot. Shutterstock)

Naukowcy The Royal Melbourne Institute of Technology wykazali, że przyjemne i melodyjne alarmy poprawią naszą czujność, podczas gdy ostre dźwięki sprawiają, że czujemy się bardziej nieprzytomni i nieporadni. To jakie dźwięki nas budzą ma ogromny wpływ na nasza wydajność w ciągu dnia.