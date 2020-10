Dziś Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni

Podobno szefem kuchni się jest a nie tylko się nim bywa. A życie takiego "chefa" zaczyna i kończy się właśnie w kuchni... 20 października to Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni, więc mamy dobrą okazję nie tylko do przekazania im życzeń, ale i do wspomnień!

Adam Chrząstowski, szef kuchni i konsultant kulinarny wyznał na łamach horecatrends.pl, że jego zdaniem szef kuchni jest tak dobry, jak jego zespół.

Jego misją jako szefa kuchni jest dostarczanie radości gościom - uważa, że to jego pasja, a nie zawód!

- Jako szef kuchni myślę o tym co robię 24 godziny na dobę, łącznie ze snami - dodaje.

Co powinni wiedzieć młodzi ludzie, którzy przygotowują się do zawodu? Z minusów Adam Chrząstowski wymienia stres, pracę pod presją czasu, niewygody związane z życiem towarzyskim czy rodzinnym i dużo ciężkiej fizycznej pracy, łącznie z pracą w wysokich temperaturach i ryzykiem ran.

- Plusem jest to, że jest to zawód, który szybko daje satysfakcję z tego co robimy. Feedbeck od gości jest natychmiastowy - dodaje.

- Szefem kuchni się jest i nie da się od tego uciec. To tak samo jak być żołnierzem, policjantem czy złodziejem. To jest praca 24 godziny na dobę. Nie jest to łatwe zajęcie. Dużo wymaga, dużo zabiera, trudno się żyje z szefowymi czy szefami kuchni...bo nasze życie zawsze zaczyna i kończy się właśnie w kuchni - zapewniał w rozmowie z horecatrends.pl Aleksander Baron, szef kuchni i założyciel Baron The Family.

