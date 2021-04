Dostała przelew przez pomyłkę. Skończyło się aresztem i zwolnieniem z pracy

Firma brokerska Charles Schwab & Co. przez pomyłkę przelała ponad 1 mln dolarów na konto bankowe przypadkowej kobiety. Ta natychmiast przelała pieniądze inne konto, kupiła samochód i dom. Została aresztowana za odmowę zwrotu pieniędzy.

km

km • 15 kwi 2021 10:37





Firma brokerska Charles Schwab & Co. przez pomyłkę przelała ponad 1 mln dolarów na konto bankowe przypadkowej kobiety (fot. Pixabay)

REKLAMA

O sprawie poinformowała gazeta „New Orleans Advocate”. Na konto Kelyn Spadoni, na co dzień ratowniczki medycznej, firma brokerska Charles Schwab & Co. przez pomyłkę przelała 1,2 mln dolarów. Gdy firma zorientowała się o pomyłce, próbowała skontaktować się z kobietą. Ta nie reagowała na próby kontaktu, zamiast tego kupiła dom i nowy samochód.

Sprawa swój finał znalazła w sądzie. 33-latka została aresztowana w ubiegłym tygodniu przez biuro szeryfa gminy Jefferson w stanie Luizjana. Zwolniono ją też z pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kobietę oskarżono o kradzież pieniędzy, oszustwo bankowe i nielegalne przekazanie środków pieniężnych. Firma, która popełniła pomyłkę, pozwała ją do sądu federalnego. W pozwie stwierdzono, że 23 lutego Charles Schwab & Co chciała przelać 108,62 dolary na swoje konto, a zamiast tego wysłali 1,2 mln na konto Spadoni. Kiedy następnego dnia wysłali prośbę o odzyskanie pieniędzy do jej banku, otrzymali powiadomienie o braku dostępu do tej sumy.

- Swoim postępowaniem pani Spadoni jasno dała do zrozumienia, że nie zamierza zwrócić omyłkowo uzyskanych środków firmie Schwab – uzasadniono w sądzie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.