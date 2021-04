Dodatkowe 10 dni urlopu na przeżycie żałoby po zakończeniu pracy przez idola

Japońska firma Hiroro, która zajmuje się organizacją wydarzeń, wprowadziła nietypowy benefit dla swoich pracowników. Gdy ich idol zakończy karierę i przejdzie na emeryturę, ci będą mogli wziąć 10 dni urlopu na przeżycie po nim żałoby.

Autor:KDS

• 6 kwi 2021 10:46





Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, dodatkowy urlop kondolencyjny ma pomóc pracownikom pogodzić się z utratą lub ze zmianami w życiu idola (Fot. Pixabay)

REKLAMA

O nowym rozwiązaniu w mediach społecznościowych poinformował prezes firmy Itaru Tsurumi. Przyznał on 10-dniowy w pełni płatny urlop na poradzenie sobie ze stratą idola, zaś zapis o tym trafił do regulaminu firmy. Nie chodzi jednak tylko o śmierć ukochanego artysty, ale o sytuacje, kiedy zakończy on swoją karierę lub też ... weźmie ślub.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z kolei 3-dniowy płatny urlop kondolencyjny przysługuje również pracownikom, których drugi w kolejności ulubiony wykonawca ogłosi decyzję o zakończeniu kariery. O jeden dzień wolnego mogą ubiegać się osoby, których idol organizuje koncert czy spotkanie z fanami w czasie pracy.

Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, urlop kondolencyjny ma dać pracownikom czas na pogodzenie się z utratą idola bądź zmianami w jego życiu oraz odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Dzięki temu ich powrót do pracy ma być bardziej efektywny.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.