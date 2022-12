Do czego używaliśmy internetu w 2022 roku?

W mijającym roku 90 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat w Unii Europejskiej korzystało z internetu. Udział ten wahał się od 79 proc. w Bułgarii do 98 proc. w Luksemburgu. W 2010 roku z sieci korzystało 67 proc. unijnego społeczeństwa, a w 2015 już 78 proc.

W 2022 r. mieszkańcom UE internet służył głównie do komunikowania się z innymi. 77 proc. wskazało na wysyłanie i odbieranie maili, 72 proc. na używanie komunikatorów, 70 proc. badanych wskazało na wyszukiwania informacji o towarach i usługach. 66 proc. używało internetu do rozmów telefonicznych lub wideo a 65 proc. do oglądania telewizji lub filmów.

Wiele osób korzystało również z internetu do czytania internetowych serwisów informacyjnych czy gazet (64 proc.), oglądania treści wideo z serwisów komercyjnych lub udostępniania (61proc.), korzystania z usług bankowych (60 proc.), uczestniczenia w sieciach społecznościowych (58 proc.) oraz słuchania do muzyki (54 proc.).

Eurostat sprawdził również, w jakim stopniu wykorzystywano internet do zapewnienia sobie opieki medycznej. 52 proc. osób zgłosiło, że korzysta z internetu w celu poszukiwania informacji na temat zdrowia, podczas gdy 33 proc. stwierdziło, że wykorzystało go do umówienia się na wizytę u lekarza, 24 proc. uzyskało dostęp do osobistej dokumentacji medycznej online, a 18 proc. korzystało z niej, aby uzyskać dostęp do innych usług zdrowotnych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji zamiast konieczności pójścia do szpitala lub wizyty u lekarza.

Wśród państw członkowskich UE Finlandia odnotowała najwyższy odsetek osób korzystających z Internetu w celach związanych ze zdrowiem, przy czym 81 proc. osób korzysta z Internetu w celu poszukiwania informacji na temat zdrowia, a 79 proc. uzyskuje dostęp do osobistej dokumentacji medycznej online.

