Dla wielu Europejczyków internet jest wciąż luksusem

W ubiegłym roku w Polsce 2,9 proc. obywateli nie było stać na dostęp do internetu (fot. Unsplash/John Schnobrich)

W 2022 roku 2,4 proc. obywateli Unii Europejskiej nie było stać na dostęp do internetu.

Eurostat przedstawił najnowsze dane na temat poziomu ubóstwa pod względem możliwości uzyskania dostępu do internetu. Okazuje się, że 2,4 proc. ludności UE nie było stać na dostęp do internetu.

W porównaniu z 2021 rokiem sytuacja poprawiła się o 0,3 punktu procentowego (2,7 proc.) dla ogółu ludności i o 0,8 pp (8,4 proc.) dla osób zagrożonych ubóstwem.

W ubiegłym roku różnica między ogółem społeczeństwa a jego częścią zagrożoną ubóstwem pod względem możliwości uzyskania dostępu do internetu była również widoczna we wszystkich krajach UE. Najwyższy odsetek osób, których nie stać na dostęp do internetu, odnotowano w Rumunia (25 proc.), następnie Bułgaria (20,5 proc.) i Węgry (16,5 proc.).