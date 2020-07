Dla Air Canada pracował ponad 30 lat. Firma zwolniła go, bo tracił wzrok

Jak informuje montreal.ctvnews.ca, Air Canada mocno odczuła konsekwencje pandemii koronawirusa. W marcu firma poinformowała, że tymczasowo zwolniła 16 500 pracowników, których następnie ponownie zatrudniła w ramach rządowego programu podziału kosztów. Mimo to w maju firma zwolniła 20 000 osób. Poprosiła wtedy pracowników o wyrażenie zgody na skierowanie ich na dwuletnie urlopy.

Jedną z osób na liście do zwolnienia był Sean Fitzgibbon, który z firmą związany jest od przeszło 30 lat. W 2016 roku wystąpił nawet w filmie promocyjnym firmy. W jego przypadku sprawa zwolnienia nie jest tak prosta.

Jego zdaniem, jak również zdaniem związków zawodowych działających w Air Canada, został on zwolniony z pracy dlatego, że od kilku lat pogarszał się jego wzrok. Air Canada poinformowała go, że teraz, gdy zmniejsza zatrudnienie w związku z pandemią, firma nie może już zapewnić mu odpowiedniej pracy, którą mógłby bezpiecznie wykonywać. Zaznaczyła, że prosi o informację, jeśli jego stan zdrowia się poprawi, co wpłynie na zdolność do pracy.

Związek twierdzi, że firma nie starała się wystarczająco mocno, aby znaleźć mu inne stanowisko. Ich zdaniem mógłby pracować w call center, które działa w Air Canada.

Fitzgibbon przyznał, że nie jest gotowy do przejścia na emeryturę po 32 latach pracy w Air Canada. Jak zaznaczał, na firmie zawsze mu zależało i nie spodziewał się, że tak zakończy się jego kariera.