Czarne chmury na horyzoncie. To dobije ZUS i gospodarkę

Do 2040 roku liczba mieszkańców Polski spadnie do 36 mln, czyli o 5 proc. Drugim istotnym trendem jest starzenie się społeczeństwa. Zjawiska te wpłyną negatywnie nie tylko na rynek pracy.

– Trendy demograficzne są nieubłagane. Z ostatniego spisu powszechnego wynika, że w marcu 2021 roku w Polsce mieszkało nieco ponad 38 mln osób. To prawie o 0,5 mln mniej niż dziesięć lat wcześniej. Do tego co 5. mieszkaniec Polski ma ponad 65 lat. Już w 2040 roku w Polsce będzie mieszkało 36 mln osób, a liczba seniorów wzrośnie. Zarówno malejąca liczba ludności, jak i starzenie się społeczeństwa to dwa niezwykle istotne trendy wpływające na rynek nieruchomości. W przyszłości będzie się zmieniało zapotrzebowanie na mieszkania, w tym te senioralne. Natomiast rosnące obciążenia usług zdrowotnych i społecznych zwiększą presję na powstawanie placówek opieki zdrowotnej – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego CBRE.

Z danych Oxford Economic, które przeanalizowali eksperci CBRE wynika, że do 2040 roku w Polsce przewidywany jest spadek liczby ludności do 36 mln mieszkańców, czyli o 5 proc. To efekt niskiej dzietności.

Warto także przytoczyć dane Głównego Urzędy Statystycznego - współczynnik dzietności w Polsce w 2021 roku wynosił 1,33. To najniższy wynik od 2016 roku, kiedy to współczynnik dzietności był równy 1,357. Gorzej było w 2003 roku, wówczas współczynnik wynosił 1,222. Według prognoz World Bank Data w 2022 roku przyjmie on w Polsce wartość 1,38.

Żeby uzyskać poziom zastępowalności pokoleń, przelicznik ten powinien zawierać się w przedziale od 2,10 do 2,15.

- Współczynnik dzietności na poziomie 1,3 oznacza, że statystycznie każda Polka rodzi 1,3 dziecka, czyli 100 Polek rodzi 130 dzieci. Z tego mniej więcej 65 to dziewczynki. Jeśli założymy, że każda z nich utrzyma poziom dzietności swojej mamy i każda urodzi 1,3 dziecka, poziom urodzeń spadnie do około 80, z czego połowa to będą dziewczynki. W trzecim pokoleniu trudno będzie utrzymać poziom 1,3. Z tego wynika, że pięć pokoleń i nie będziemy mieli rąk do pracy - mówi w rozmowie z PulsHR.pl prawnik i ekonomista Robert Gwiazdowski.

Optymizmem nie napawają wyniki z badań CBOS przeprowadzonych w drugiej połowie 2022 r., w których pytano kobiety o ich plany prokreacyjne. Okazuje się, że 32 proc. kobiet w wieku 18–45 lat planuje potomstwo w bliższej lub dalszej perspektywie, 68 proc. nie ma takich planów.

Starzejące się społeczeństwo największym problemem w dużych miastach

Podobnie jak w większości krajów zachodnich, jedną z największych zmian demograficznych, która już się w Polsce dokonuje, jest starzenie się społeczeństwa. Populacja emerytów stale rośnie. Przewiduje się, że kohorta osób powyżej 65 roku życia wzrośnie o 10 proc. do 2030 roku, a w kolejnych 10 latach o dalsze 8 proc.

Chociaż starzenie się społeczeństwa jest tendencją ogólnopolską, w niektórych częściach kraju będzie mocniej wpływać na otoczenie rynkowe. Prognozy pokazują, że największy udział osób w wieku 65 lat i więcej będą miały duże miasta. Relatywnie najmłodsze będą zaś obszary je otaczające, co wskazuje na występowanie trendów suburbanizacji i rozwoju obszarów podmiejskich.

- Jednym z głównych obszarów oddziaływania starzejącego się społeczeństwa będzie rosnące obciążenie usług zdrowotnych i społecznych. Presja na placówki opieki zdrowotnej już teraz wzrasta. Oznacza to większe zapotrzebowanie na lepszą opiekę medyczną i społeczną, zwłaszcza dla grupy najstarszych osób. Wyzwania te będą dotkliwsze na obszarach o dużej koncentracji emerytów, gdzie będzie rosnące zapotrzebowanie na miejsca w domach senioralnych i domach opieki – mówi Agnieszka Mikulska z CBRE.

Spadek liczby ludności dobije ZUS i gospodarkę

Z raportu "Demografia. Migracje. Rynek pracy w Polsce. Perspektywy po pandemii COVID-19 i wojnie w Ukrainie", przygotowanego przez Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz - QUANT TANK na zlecenie Fundacji Przyjazny Kraj wynika, że spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym jako konsekwentny spadek podaży pracy będzie czynnikiem mogącym doprowadzić do recesji gospodarczej, a także do kryzysu systemu ubezpieczeń społecznych.

Ten ostatni wątek potwierdzają zresztą ostatnie prognozy ZUS. Zgodnie z nimi liczba osób odprowadzających składki skurczy się o 42 tys. W pesymistycznym wariancie aż o 431 tys. Jednocześnie znacząco wzrośnie liczba osób pobierających świadczenia (emerytów i rencistów) - szacunki mówią, że od 125 tys. do 223 tys. osób. W tej sytuacji wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych spadnie. Przy czym warto pamiętać, że obecnie 85 proc. wydatków funduszu jest pokrywane ze składek. Do 2027 r. ten wskaźnik może się obniżyć do 76 proc. To oznacza, że budżet państwa będzie miał wyższe wydatki - mogą wzrosnąć z 75 mld zł w przyszłym roku do aż 143 mld zł w 2027 roku.

