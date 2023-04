Coraz mniej rodzin decyduje się na dzieci. Spis powszechny nie pozostawia złudzeń

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ostatnie 10 lat przyniosło w Polsce zmiany. Ubyło małżeństw, przybyło par pozostających w niesformalizowanych związkach, rodzi się coraz mniej dzieci, a coraz większa część społeczeństwa to seniorzy.

Coraz częściej małżeństwa decydują się nie powiększać rodzin, przybywa także samotnych rodziców, także wśród mężczyzn.

Tylko nieco ponad 3 proc. ankietowanych wskazywało inną identyfikację niż polską. Podobnie wygląda także kwestia języka, którym się posługujemy.

Pierwsze wyniki spisu powszechnego przyniosły głównie informację o tym, że populacja Polski się zmniejsza - zauważa Business Insider Polska. W 2021 r. kraj liczył 38,1 mln osób i była to wartość o ok. 476 tys. osób mniejsza względem spisu z 2011 r. Jak pisze Business Insider Polska, ubywa dzieci i młodzieży, a przybywa seniorów, których w 2011 r. było w naszym kraju 6,5 mln. W ubiegłym roku liczba ta wzrosła do blisko 8,5 mln.

Jednocześnie od poprzedniego spisu jest też znacznie mniej osób w wieku produkcyjnym, których ubyło 9 proc., czyli 2,2 mln osób. Także dzieci i młodzieży jest mniej, 7 mln wobec 7,2 mln 10 lat wcześniej. Najmocniej wyludniają się gminy położone najdalej od miast wojewódzkich oraz te na wschodzie kraju.

Zmiany nie tylko w strukturach rodzin, ale też na rynku pracy

Spis powszechny pokazał także zmiany na rynku pracy. W 2011 r. było na nim ok. 15 mln osób, dziś jest to ponad 17 mln i liczba ta rośnie. Stopa bezrobocia w momencie spisu wyniosła 3,6 proc., a prawie 61 proc. osób bez pracy stanowili mieszkańcy miast. Najwyższą stopę bezrobocia, na poziomie 8,8 proc., odnotowano w grupie osób w wieku 15-24 lata.