Co robić, a czego nie robić na urlopie, by skutecznie odpocząć od pracy

Mimo że sezon wakacyjny jest już w pełnym rozkwicie, wielu Polaków urlop ma jeszcze przed sobą. Niestety dla dużej części z nich nie będzie to czas relaksu i odprężenia, ponieważ praca będzie im towarzyszyła nawet w tym okresie. Można to łatwo zmienić, ale potrzeba chęci.

Przedsiębiorcy również doświadczają tego problemu, gdzie myślenie o pracy jest głównym powodem utrudniającym wypoczynek, a stres i łączenie życia zawodowego z prywatnym stanowią kolejne wyzwania. Badanie "Monitor Rynku Pracy" przeprowadzone przez Instytut Badawczy Randstad wykazało, że połowa respondentów odbiera służbowe telefony podczas urlopu – 17 proc. robi to często, 38 proc. rzadziej, a około 45 proc. sprawdza swoją służbową skrzynkę mailową.

Odpoczynek odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu wypalenia zawodowego. Niestety Polacy mają trudności z zapewnieniem sobie zdrowego odpoczynku nawet podczas wakacji. Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej wskazują, że aż 92,7 proc. z nas w czasie wolnym korzysta z internetu w telefonie. Ponad dwie trzecie osób używa go, aby być na bieżąco z informacjami, a ponad jedna trzecia korzysta z niego dla rozrywki.

Według raportu "Digital 2022" od We Are Social przeciętny Polak spędza dziennie około 6 godzin i 42 minuty w internecie, czyli prawie 45 godzin tygodniowo. Z telefonem nie rozstajemy się nawet w sypialni, przed snem, na spotkaniach towarzyskich ani podczas letniego urlopu.

Jak twierdzi psycholog Beata Adamczyk-Nowak, nasz problem z postawieniem granicy w czasie urlopu zaczyna się gdzieś indziej.

– Mowa tu o czasie, który poświęcamy codziennie na pracę wykraczającym poza ustawowe 8 godzin dziennie. Przepracowanie nadmiernej liczby godzin zaburza równowagę między pracą a życiem prywatnym, powodując pogorszenie się naszego zdrowia - mówi Adamczyk-Nowak.

- Mózg, tak jak mięśnie, potrzebuje odpoczynku. Dodatkowo pojawiają się myśli typu: czy na pewno wszystko zrobiłam, czy o niczym nie zapomniałam, czy kiedy wrócę z pracy, nie będę mieć zbyt dużo obowiązków i szef nie będzie zły. To też prowadzi do lęku i napięcia, które zaprzątają nam głowę, przez co nie możemy się skupić na tym, co faktycznie nas interesuje, co lubimy robić – mówi wykładowczyni Uniwersytetu WSB Merito Łódź Kinga Rucka.

Raport Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje, że nadmierna ilość czasu spędzonego w pracy przyczynia się do ponad 745 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Ryzyko udaru oraz zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca wzrasta przy pracy 55 lub więcej godzin tygodniowo, w porównaniu do osób pracujących od 35 do 40 godzin tygodniowo.

Odpoczywać musi nie tylko ciało. Równie ważny jest odpoczynek mózgu

Praca w nadmiarze i stres z nią związany mogą negatywnie wpływać na ciało i umysł. Dlatego odpoczynek jest kluczowy dla naszego dobrostanu. Jak spędzimy urlop, zależy od naszej indywidualnej sytuacji życiowej, ale powinniśmy starać się, aby był to prawdziwy relaks. Aby czerpać pozytywne efekty z wypoczynku i uniknąć marnowania czasu, musimy najpierw zadbać o nasze potrzeby i stan.

- W swoje nawyki wypoczynkowe powinniśmy wdrożyć kilka praktyk pozwalających nam odpocząć. Będą one wiązać się przede wszystkim z przestawieniem swojego myślenia z trybu zadaniowego na tryb spontaniczny. Początkowo zmiana myślenia z typowo korporacyjnego może być trudna, jednak dobry wypoczynek także wymaga pewnej wprawy - podkreśla Adamczyk-Nowak.

Na początek, warto rozważyć, jakie aktywności sprawiają nam największą przyjemność i zaplanować je na pierwsze dni urlopu. To pozwoli nam szybciej oderwać się od myśli związanych z pracą. Ważne jest również, aby nie skupiać uwagi na problemach do rozwiązania i zadaniach do wykonania, co pozwoli nam bardziej cieszyć się chwilą. Dobór aktywności, które wciągają naszą uwagę, również pomoże nam uniknąć myślenia o pracy. W kolejnych dniach warto postawić na większą spontaniczność i pozwolić sobie na życie chwilą.

Dobrze jest uciec myślami z pracy. Im dłużej, tym lepiej

Na urlopie unikajmy myślenia o pracy. Nie korzystajmy ze sprzętów służbowych ani nie spędzajmy czasu z osobami, z którymi jesteśmy związani zawodowo. Jeśli poczujemy pokusę kontaktu w sprawach pracy, warto zastanowić się, jakie będą konsekwencje, jeśli tego nie zrobimy. Zazwyczaj nie będą one poważne, więc warto w pełni cieszyć się odpoczynkiem.

Podczas urlopu, jeśli musimy poświęcić czas pracy, zaplanujmy wcześniej określony dzień i godzinę, gdy będziemy dostępni pod telefonem, a resztę czasu poświęćmy wypoczynkowi bez pracy. Ważne jest, aby służbowe zadania nie zakłócały wypoczynku naszych bliskich ani naszego własnego. Unikajmy ryzyka popadnięcia w pracoholizm, na który według badań może cierpieć 2,5 mln osób w Polsce.

To, jak dobrze spędzimy urlop, w dużej mierze zależy od naszych decyzji. Nie mniej ważne jest także to, jak długi będzie czas naszego wypoczynku.

Według raportu Instytutu Badawczego Randstad pracodawcy określają limit długości jednorazowego urlopu dla swoich pracowników. Wyniki ankiet wskazują, że prawie 1/3 badanych osób ma możliwość wzięcia 10 dni lub krótszego okresu ciągłego urlopu (odpowiednio 32 proc. i 22 proc. respondentów), a powyżej 16 dni wypoczynku ma jedynie 17 proc. badanych. Te dane pozostają praktycznie niezmienne w porównaniu do wyników badań z lat 2021 i 2018.

Warto zwrócić uwagę, że 34 proc. ankietowanych pracowników nie wykorzystało w pełni swojego urlopu w zeszłym roku, a średnia liczba niewykorzystanych dni wynosiła 10.

Dla naszego dobrego odpoczynku psychicznego zaleca się wzięcie za jednym razem jak najdłuższego urlopu, najlepiej trwającego 3 tygodnie. Jednak badania pokazują, że nawet takie działania jak przedłużanie weekendów do 4 dni lub częstsze, krótsze wykorzystywanie dni wolnych, mogą przyczynić się do obniżenia poziomu stresu.

Żeby się zrelaksować, nie trzeba od razu mieć długiego urlopu. Można to robić codziennie

- Spędzajmy czas na aktywnościach innych niż te podejmowane w pracy – osoby pracujące umysłowo powinny odpoczywać aktywnie, a ci wykonujący pracę nastawioną na duży wysiłek fizyczny i ruch powinni wykonywać zajęcia spokojne oraz relaksacyjne. Zaangażujmy się w jakąś aktywność wymagającą od nas regularności. Zadbajmy o codzienny ruch oraz zdrowy sen, przesypiając od 7 do 8 godzin dziennie. W końcu też odłóżmy telefon czy komputer i dajmy sobie odpocząć od ekranów po pracy - radzi psycholog Beata Adamczyk-Nowak.

Psycholodzy podkreślają, że nawet niewielka zmiana, jak na przykład wybranie czasami innej drogi do pracy, może pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie i pozwoli się zrelaksować. To poprawia efektywność w pracy. Często uważamy, że takie drobne i sporadyczne zmiany nie mają większego znaczenia.

- Nie zdajemy sobie czasem sprawy, jak wpływają na nas bodźce z otoczenia. Przykładem tego jest historia związana z herbatą i magdalenką, opisana przez Prousta w "W poszukiwaniu straconego czasu", gdzie te małe detale wywołują silne emocjonalne reakcje i przenoszą bohatera do odległych wspomnień. Ten literacki motyw stał się inspiracją dla wielu badań naukowych, które potwierdzają, że zapachy, widoki i dźwięki mogą budzić skojarzenia oparte na naszych doświadczeniach życiowych. Z perspektywy psychologii wybór innej drogi do pracy może potencjalnie uruchomić w nas nowe przemyślenia i zainspirować nas do nowych pomysłów – wyjaśnia psycholog Olga Sterewska.

