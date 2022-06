Co piąty Polak rezygnuje z wakacyjnego wyjazdu przez inflację

jk

Tegoroczne wakacje upłyną pod znakiem oszczędzania i szukania tańszych alternatyw. 71 proc. Polaków przyznaje, że inflacja wpłynie w jakimś stopniu na ich plany wakacyjne. 33 proc. turystów szuka oszczędności w kraju, a 10 proc. zamierza wydać mniej na wakacje za granicą. Z badania rankomat.pl wynika, że 20 proc. polskich turystów całkowicie zrezygnowało ze swoich planów wakacyjnych z uwagi na obecną sytuację ekonomiczną (Fot. Aaron Burden/Unsplash)

Z badania rankomat.pl wynika, że 20 proc. polskich turystów całkowicie zrezygnowało ze swoich planów wakacyjnych z uwagi na obecną sytuację ekonomiczną. Nieco mniejsza grupa (10 proc.) w ogóle nie planowała wyjazdowego urlopu w tym roku. Tylko 25 proc. podróżnych nie zamierza oszczędzać podczas wakacji – 16 proc. w Polsce, a 9 proc. za granicą.

Ponad połowa badanych przyznaje, że wakacje planuje, biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną. 33 proc. turystów szuka oszczędności w kraju – wydając mniej na planowany urlop lub szukając tańszej alternatywy.

10 proc. Polaków zamierza wydać mniej na wakacje za granicą, a tylko o jeden punkt procentowy mniej badanych zmieniło kierunek wakacji z Polski na zagranicę w celu szukania oszczędniejszych rozwiązań.

Zaciskanie pasa

Zmiana planów wakacyjnych z uwagi na rosnącą inflację nie dotyczy tylko kierunku urlopu, ale też konkretnych widełek budżetowych, w jakich Polacy zamierzają się zmieścić podczas odpoczynku. Zdecydowana większość nie chce wydać więcej niż 5 000 zł. 14 proc. polskich turystów liczy, że zamknie się w kwocie do 1 000 zł. 27 proc. badanych chce wyda na wakacje od 1 000 do 3 000 zł. 25 proc. wyjeżdżających na urlop zamierza pozostać w przedziale od 3 000 zł do 5 000 zł.

Tylko 13 proc. Polaków chce wydać na wakacje więcej niż 5 000 zł. Jedna dziesiąta turystów planuje budżet w przedziale od 5 000 zł do 10 000 zł, a tylko 3 proc. chce przekroczy granicę 10 000 zł.

Wakacje w hotelu nad Bałtykiem

Z badania wykonanego przez IPSOS na zlecenie Europ Assistance wynika, że aż 57 proc. Polaków planuje odpoczynek nad Bałtykiem. Tymczasem inflacja dotyka nie tylko turystów, ale i przedsiębiorców. Zarówno w hotelach, jak i w kwaterach prywatnych odczuć można zauważalny wzrost cen. Z analizy rankomat.pl wynika, że turyści, którzy chcą spędzić urlop w hotelu trzygwiazdkowym, muszą liczyć się z tym, że w tym roku budżet do 3 000 zł może okazać się niewystarczający. Najwięcej za siedmiodniowy nocleg ze śniadaniem dla dwóch osób zapłaci się w Łebie (niemal 4 000 zł) - to aż prawie o połowę więcej niż latem zeszłego roku. Niewiele taniej jest w Świnoujściu (3 816 zł, ceny wzrosły o 22 proc. w porównaniu z sezonem letnim 2021) czy w Kołobrzegu (3 687 zł, wzrost o 49 proc.). Najmniej podrożały noclegi hotelowe w Ustce (za tydzień ze śniadaniem dwójka turystów zapłaci 3 235 zł, tylko 2 proc. więcej niż rok temu), Międzyzdrojach (3 320 zł, wzrost o 4 proc.) i Sopocie (3 235 zł, wzrost o 10 proc.). Urlop za granicą Spora grupa Polaków w badaniu dla rankomat.pl potwierdziła, że planuje wyjechać na wakacje za granicę. Bywało w poprzednich latach, że wakacje all inclusive lub noclegi w zagranicznych kurortach był znacznie tańsze nad Bałtykiem. Tak będzie i w tym roku, choć nie oznacza to, że będzie taniej niż latem 2021. Największy wzrost cen noclegów odnotowała Bułgaria – i to aż o 150 proc.. 7-dniowy pobyt w hotelu dla dwóch osób ze śniadaniem kosztuje 1412 zł, podczas gdy rok temu płaciliśmy zaledwie 564 zł. Więcej kosztują noclegi także w Turcji (w 2021 628 zł za siedem nocy w hotelu 3*, w 2022 - 1281 zł, wzrost o 103 proc.). O 57 proc. zdrożał pobyt w Grecji – tydzień w hotelu 3* na Rodos kosztuje obecnie 2120 zł, podczas gdy rok temu 1348 zł. Najmniej wzrosły ceny w Albanii. Tam za 7-dniowe wakacje zapłaci się 961 zł, tylko 22 proc. więcej niż latem 2021 roku (785 zł).

W porównaniu do ceny znanych nad z nadbałtyckich plaż i tak nie są to kwoty rujnujące portfel przeciętnego turysty. W przypadku wakacji zagranicznych da się zamknąć budżet w przedziale 3 000- 5000 zł. Jeszcze mniej zapłaci się w przypadku nocowania za granicą w kwaterach prywatnych. Wakacje mogą wtedy kosztować nawet o połowę mniej. W Grecji można zaoszczędzić nawet 1300 zł przy tygodniowym pobycie dla dwóch osób. W Bułgarii 7-dniowy urlop u gospodarza prywatnego kosztuje zaledwie 663 zł dla dwóch osób. Kwatery prywatne w Turcji są dostępne od 675 zł przy tygodniowym pobycie.

