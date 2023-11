Branża funeralna to nie tylko grabarze. Cała armia ludzi dba o każdy element pogrzebu

We Wszystkich Świętych odwiedzamy groby naszych zmarłych bliskich. To możliwe dzięki profesjonalistom z branży funeralnej, których praca nie ogranicza się tylko do organizacji pogrzebów. Wszystkich musi za to cechować odporność psychiczna.

Pracownicy tej branży często muszą mierzyć się z trudnymi sytuacjami – stąd wymaga się od nich cech takich jak odporność psychiczna, odpowiedzialność, delikatność i kultura osobista. W końcu praca ta wiąże się m.in. z kontaktem z rodzinami zmarłych, które przeżywają traumę związaną ze stratą bliskiej im osoby.

To właśnie dlatego w tej branży nieprędko będziemy świadkami stosowania na szeroką skalę nowoczesnych technologii, które aktualnie zyskują na znaczeniu w niemal każdej branży – mowa tu o automatyzacji, robotyzacji i coraz szerszym wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Mimo że w niektórych aspektach technologia może pomóc w wykonywaniu obowiązków, np. grabarza, to jednak zawód ten nadal wymaga ludzkiej obecności i wrażliwości. Grabarz ma kontakt z rodzinami zmarłych, musi okazywać empatię i szacunek w trudnych chwilach, co sprawia, że trudno jest zastąpić go robotem czy sztuczną inteligencją.

- Aktualnie trudno sobie wyobrazić transformację polegającą na przekształceniu cmentarza w technologiczny rewir czy park maszyn i urządzeń. W społeczności, dla której temat śmierci traktowany jest nadal jako tabu, nie ma ugruntowanej wiedzy, iż prawo do grobu, do kultu osób zmarłych jest prawem, dobrem osobistym podlegającym cywilistycznej ochronie, jak i inne prawa osobiste człowieka: zdrowie, wolność, cześć – powiedziała w rozmowie z portalem PulsHR.pl rzeczniczka prasowa Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (ZCK) Patrycja Ćwikła.

Potwierdzeniem są także słowa naszego rozmówcy Piotra, który na co dzień pracuje jako grabarz. Jak powiedział w rozmowie z naszym portalem, są technologie, które ułatwiają pracę grabarza, np. maszyny umożliwiające bardziej precyzyjne i efektywne kopanie grobów czy systemy pozwalające na badanie podłoża poprzez jego prześwietlenie i ocenę trudności związanych z kopaniem.

- Jeśli chodzi o pracę grabarza, to jest to praca, która wymaga wrażliwości i umiejętności wsłuchania się w potrzeby rodzin i szacunku dla zmarłych. Rozwój technologiczny może przynieść pewne ułatwienia w niektórych aspektach pracy grabarza, takich jak mechanizacja kopania grobów, jednak wciąż istnieje potrzeba obecności człowieka, który zadba o odpowiednią organizację i przeprowadzenie ceremonii pogrzebowych – ocenia Piotr.

Bardzo ważna jest szczerość. Dzięki niej można zaoszczędzić czas rekrutera i kandydata

Praca w zakładzie pogrzebowym jest wyjątkowo wymagająca i pełna trudnych sytuacji, z jakimi pracownicy muszą się mierzyć, niezależnie od stanowiska, które zajmują. Bożena Walicka, właścicielka jednego z zakładów pogrzebowych w Bytomiu, podkreśla, że każda praca wymaga określonych cech charakteru, ale w branży pogrzebowej kluczowa jest odporność psychiczna.

Tego typu praca niesie ze sobą także ogromną odpowiedzialność. Błędy w tym zawodzie są nieakceptowalne, ponieważ mają poważne konsekwencje zarówno dla rodzin zmarłych, jak i dla samych pracowników oraz zakładów pogrzebowych. Dlatego pracownicy muszą cechować się rzetelnością, ostrożnością, odpowiedzialnością, delikatnością i kulturą osobistą od samego początku swojej pracy w tej branży.

Praca w zakładzie pogrzebowym jest wyjątkowo wymagająca i pełna trudnych sytuacji (fot. Freepik)

Jak podkreśla Bożena Walicka, na etapie rekrutacji kluczowa jest szczerość.

- Jeżeli szczerze rozmawiamy z potencjalnymi pracownikami, jasno mówimy im, na czym polega praca, z jakimi sytuacjami mogą mieć do czynienia, wówczas dajemy im chwilę zastanowienia nad tym, czy faktycznie będą w stanie spełnić wszystkie oczekiwania pracodawcy - twierdzi.

A jak mówi Piotr, wielu kandydatów do pracy grabarza czy w ogóle w tej branży nie zdaje sobie sprawy, jak ona naprawdę wygląda. Wielu jest przekonanych, że branża funeralna jest dobrze płatna i w zasadzie na tym kończy się ich wiedza na jej temat.

- Rzeczywistość bardzo to weryfikuje. Istnieje różnica między tym, kto jest rzeczywiście odpowiedni do zawodu grabarza, a kto nie. To praca, która odbywa się w różnych warunkach pogodowych i wymaga gotowości do pracy przez 24 godziny na dobę. Zawsze trzeba być pod telefonem i nie ma regularnych wolnych dni ani weekendów, ponieważ w każdej chwili może się pojawić potrzeba interwencji – stwierdził grabarz.

Bożena Walicka dodaje, że jeżeli ktoś wdraża się do pracy, nie jest na początku wrzucany na głęboką wodę, a powód jest dość oczywisty.

- Najprościej ujmując, taką osobę można wówczas przestraszyć. Staramy się wdrażać ją powoli. Najpierw obserwuje ona pracę na miejscu, uczestniczy w ceremoniach pogrzebowych. Następnie jako osoba towarzysząca jedzie na przewóz ciała ze szpitala czy domu. Zawsze jednak jest pod opieką osoby, która ma duży staż pracy. Po miesiącu, dwóch uczestniczy w transporcie zwłok np. z wypadku - wyjaśnia Walicka.

Tych pracowników także trzeba szkolić. Na szczęście widać tu postęp

Zakłady pogrzebowe, choć rzadko się o tym myśli, działają jak inne duże przedsiębiorstwa, obsługując zarówno aspekty administracyjne, jak i samą ceremonię pogrzebową. Na przykład zakład Bożeny Walickiej zatrudnia blisko 50 pracowników, w tym nie tylko żałobników i grabarzy, ale także osoby odpowiedzialne za obsługę klienta, księgowość, kadrę czy florystykę. Pozytywnym trendem jest rosnące zainteresowanie rozwojem zawodowym pracowników w tej branży.

- Najczęściej spotykam się z pracownikami zakładów pogrzebowych na szkoleniach z zakresu obsługi klienta i komunikacji wewnętrznej. Przy przedsiębiorstwach zatrudniających kilkadziesiąt osób o pomyłki i brak przepływu informacji nietrudno. I tu szkolenia nie różnią się znacząco od tych prowadzonych w innych branżach. Konieczne jest ułożenie procesów i nałożenie na nie standardów - podkreśla Marta Cała-Sturbecher z agencji MoMa, która z branżą funeralną współpracuje od kilku lat.

Cała-Sturbecher dostrzega tę ewolucję w podejściu do doskonalenia zawodowego pracowników w branży pogrzebowej. Jak powiedziała w rozmowie z nami, w swojej pracy miała do czynienia z pracownicami, które przez ponad 36 lat nie miały dostępu do szkoleń ani spotkań mających na celu pomóc im w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z obsługą klienta.

- To właśnie na tym polu widzę dzisiaj największą zmianę. Przedsiębiorcy widzą potrzebę i korzyści ze szkoleń. (…) Mam poczucie, że w tę branżę trudno wejść, ale jeszcze trudniej z niej wyjść - mówiła.

