Biuro, które dba o zdrowie i samopoczucie to myśl przyświecająca nowoczesnym deweloperom. – Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce jest na początku drogi zarówno w kwestii zielonego nastawienia do środowiska, jak i dobrego samopoczucia użytkowników. To jednak kierunek, w którym z pewnością podążamy. Tematyka ochrony środowiska w kontekście zmian klimatycznych oraz wpływu otoczenia na człowieka jest w kręgu moich zainteresowań. Od wielu lat obserwuję światowe trendy oraz innowacje, które w bliskiej lub dalszej przyszłości będą miały decydujące znaczenia dla poprawy jakości życia, a przy tym nie będą tak destrukcyjnie wpływać na środowisko naturalne – mówi Monika Dębska-Pastakia, Partner i prezes Knight Frank Polska.

Czym jest WELL?

W 2019 rok WELL obecny jest w 48 krajach, wprowadzony był przez firmę Delos na przestrzeni lat 2007-2014 r. w Stanach Zjednoczonych. WELL Building Standard to system certyfikacji wielokryterialnej budynków opracowany w taki sposób, żeby można go było używać w połączeniu z innymi systemami, przede wszystkim LEED, ale także BREEAM. Wyróżnia go nastawienie na ludzki czynnik - dobrostan i samopoczucie ludzi.

