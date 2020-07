Biedronka założyła konto na LinkedIn. Chce docierać do menadżerów i dyrektorów

We wtorek, 21 lipca, wystartował profil Biedronki na portalu LinkedIn. Treści tam publikowane mają skupiać się na Biedronce jako jednym z największych prywatnych pracodawców w Polsce - na koniec 2019 roku zatrudniała w naszym kraju ponad 68 tys. osób. Sieć posiada w Polsce ponad 3 tysiące sklepów w ponad 1100 polskich miast i miejscowości oraz 16 centrów dystrybucyjnych.

LinkedIn ma być również miejscem, w którym czytelnicy dowiedzą się więcej o misji sieci, nakierowanej na zrównoważony rozwój i poszanowanie środowiska.

- Udowodniliśmy, że potrafimy spełniać oczekiwania naszych interesariuszy, przede wszystkim klientów a także pracowników, partnerów handlowych, akcjonariuszy i całego otoczenia. To nasza misja, którą łączymy ze zrównoważonym rozwojem wszystkich polskich regionów, w których działamy - mówi Luis Araujo, dyrektor generalny Jerónimo Martins Polska.

Na LinkedIn, który w tym roku obchodził 18. urodziny (powstał w maju 2002 roku), oficjalne profile firmowe ma ponad 30 mln przedsiębiorstw z całego świata. Na świecie z największej profesjonalnej sieci społecznościowej korzysta ponad 630 mln użytkowników. W Polsce jest ich ponad 2,7 mln. Większość użytkowników platformy to profesjonaliści, w tym dyrektorzy i menedżerowie.

Choć przyjęło się, że głównym celem portalu jest poszukiwanie pracy, to dużo częściej odwiedzamy go aby pozyskiwać nowe kontakty branżowe czy aby budować markę osobistą. Szukanie nowej pracy znalazło się dopiero na 4. pozycji. Natomiast najmniej ankietowanych przyznało, że tego portalu używa do rekrutacji i poszukiwania pracowników.