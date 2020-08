Bezpański pies odwiedzał salon samochodowy Hyundai. Firma postanowiła go "zatrudnić"

Tucson Prime - tak nazywa się pies, który "pracuje" w brazylijskim salonie samochodowym firmy Hyundai. Czworonóg bardzo szybko stał się popularną maskotką sklepu.

Tucson Prime - tak nazwano psa – bardzo szybko stał się maskotką sklepu Hyundai (Fot. Instagram/tucson_prime)

Pracownicy salonu samochodowego Hyundai w Brazylii przygarnęli bezdomnego psa, który bardzo często spacerował obok budynku. Pewnej deszczowej nocy kierownik sklepu Emerson Mariano zlitował się nad szczeniakiem i zaprosił go do środka po jedzenie i wodę.

Zwierzę nie tylko zyskało nowego właściciela, ale też... pracę. Tucson Prime - tak nazwano psa – bardzo szybko stał się maskotką sklepu.

- Tucson był bezpańskim psem, który codziennie pojawiał się w salonie Hyundai Prime w Brazylii, więc zespół dał mu odznakę identyfikacyjną i przywitał go jako oficjalnego członka zespołu. Ciężko pracuje, uwielbia kolegów i nigdy nie chce brać wolnego dnia - czytamy na Facebooku.

Tuscon otrzymał firmowy identyfikator, założono mu także konto na Instagramie.

- Firma zawsze była przyjazna zwierzętom. Teraz zdecydowaliśmy się zastosować ten pomysł również w praktyce. Mamy własnego psa – mówi Mariano w rozmowie z „The Mirror”.

Nie tylko Hyundai zauważa, że pies w pracy poprawia atmosferę i zbliża do siebie pracowników, jednocześnie obniżając poziom stresu. Od kilku lat w polskich oddziałach Nestle psy pracowników są zapraszane do biura. Przeciętnie w tygodniu można w nim spotkać około 5 psów. Stałymi gośćmi jest ponad 20 psów.

- Psy, które towarzyszą nam w biurach, muszą spełniać odpowiednie kryteria określone w procedurze. Jest to weryfikowane przez pracownika o odpowiednich kompetencjach zootechniczno-weterynaryjnych. Powinniśmy pamiętać, że tak jak nie każdy człowiek będzie nadawał się do pracy w biurze, tak nie każdy pies będzie się tu czuł komfortowo. Do biura nie przyprowadzamy kotów czy innych zwierząt, gdyż byłby to dla nich zbyt duży stres - mówi w rozmowie z PulsHR.pl dr n.wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz, ekspert żywienia i komunikacji wewnętrznej w Purinie.

Również drzwi biura Royal Canin w Niepołomicach od 2011 r. są otwarte dla czworonożnych przyjaciół. Pomysł "Biura Przyjaznego Zwierzętom" był odpowiedzią na potrzeby współpracowników firmy, wśród których są zarówno profesjonalni hodowcy, jak i "zwykli" miłośnicy zwierząt. Dla nich pozostawianie psa na kilka godzin w domu bywa bardzo przykre. W efekcie spółka stworzyła politykę biura przyjaznego zwierzętom. Zawiera ona niezbędne informacje dotyczące zachowania się w obecności psa, zasady panujące w biurze, a także obowiązki leżące po stronie właściciela psa. Czytaj więcej: Pies w pracy. Jak przygotować biuro i na co zwrócić uwagę?

