Beyonce nagrała hymn Wielkiej Rezygnacji

22 cze 2022 17:01





Najnowsza piosenka Beyonce "Break My Soul” została okrzyknięta hymnem Wielkiej Rezygnacji. Piosenkarka śpiewa w niej o rezygnacji z pracy i stresie pracowników, nawiązując do trendu Great Resignation. Singiel Beyonce „Break My Soul” zapowiada siódmy studyjny album piosenkarki (fot. PAP/Photoshot)

Według amerykańskiego Departamentu Pracy w zeszłym roku ponad 47 milionów Amerykanów dobrowolnie porzuciło pracę, co stanowi rekord wszech czasów.

W marcu 2022 roku z pracy zrezygnowało ponad 4,4 miliona osób, podobna liczba zrobiła to w kwietniu - ostatnim miesiącu, za który dostępne są dane federalne.

Trend określony mianem Wielkiej Rezygnacji rozlał się na inne kontynenty i, jak się okazuje, wpisał się do popkultury.

Nowy singiel Beyonce „Break My Soul”, zapowiadający siódmy studyjny album artystki, odnosi się do złego samopoczucia pracowników, które doprowadziło do odejścia z pracy rekordowej liczby Amerykanów.

W pierwszej zwrotce piosenkarka mówi o wypaleniu pracowników: "Now, I just fell in love, and I just quit my job, I'm gonna find new drive, damn, they work me so damn hard, Work by nine, then off past five, And they work my nerves, that's why I cannot sleep at night".

- Piosenka Beyonce jest jednym z przykładów szerszej świadomości społecznej lub dyskusji na temat osób odchodzących z pracy, która odzwierciedla to, co dzieje się na rynku pracy i w społeczeństwie - komentuje Nick Bunker, ekonomista w witrynie Jobs Indeed.

Fani artystki (ale nie tylko) publikują memy i tweety, dopasowując się do motywacyjnego przesłania Beyonce.

Twórca treści rozrywkowych Jack Remmington nazwał „Break My Soul” Beyoncé zaktualizowaną wersją „9 to 5” Dolly Parton.

