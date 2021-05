Barbados, Hawaje czy Dubaj w zasięgu ręki. Egzotyczne miejsca kuszą zdalnych pracowników

Długoterminowe wizy, ułatwienia, zniżki, wysokie pensje – w taki sposób różne kraje na świecie kuszą pracowników zdalnych. Choć na horyzoncie naszego zawodowego życia widać już powrót do pracy stacjonarnej, jest wielu, którzy nadal będą mogli pracować z komputerem na kolanach, skąd tylko będą chcieli. A sposobów, by nie robić tego z własnego mieszkania, jest całkiem sporo.

Państwa mocno nastawione na turystykę postanowiły wykorzystać popularność pracy zdalnej.

Wśród ofert zachęcających pracowników zdalnych znaleźć można zwolnienia z podatku, dopłaty do wynajmu czy zwrot kosztów podroży.

Świadczenie pracy zdalnej z zagranicy jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Ważne jest, aby pracodawca razem z pracownikiem ustalili miejsce świadczenia pracy – jest to jeden z obligatoryjnych elementów wdrożenia pracy zdalnej.

Branża turystyczna i hotelarska jest jedną z tych, która najbardziej odczuła skutki pandemii koronawirusa. Obostrzenia, zawieszone loty, mniejsze zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami mocno odbiły się na tym sektorze gospodarki.

Nie wszystkie państwa jednak czekały z założonymi rękoma na powrót starej normalności. Są tacy, którzy postanowili wykorzystać fakt rosnącej popularności pracy zdalnej. Kto i w jaki sposób chciał przyciągnąć pandemicznych turystów do siebie?

Santa Fiora i Rieti zapraszają

Pracowników zdalnych zapraszają dwie włoskie miejscowości - Santa Fiora w Toskanii i Rieti w regionie Lazio. Obie kuszą nie tylko widokami, ale także przygotowały specjalne zachęty dla pracowników zdalnych.

Oferta Santa Fiory zawiera dopłatę do przeprowadzki do 200 euro miesięcznie lub 50 procent wartości czynszu. By z niej skorzystać, trzeba wynająć domek lub willę na okres od 2 do 6 miesięcy i w tym czasie w niej mieszkać. By usprawnić pracę pracownikom zdalnym, miasto zainwestowało w szerokopasmowy internet. Co ważne, w aplikacji zgłoszeniowej trzeba udowodnić, że nie jest się turystą, a przyjedzie się do pracy.

– Chcemy zachęcić ludzi do przeprowadzenia się tutaj i do pracy zdalnej. Chcemy, aby Santa Fiora stała się ich elastycznym biurem – mówi w rozmowie z CNN burmistrz Santa Fiora, Federico Balocchi.

Położone w prowincji Lacjum Rieti liczy, że przekona do przyjazdu pracowników zdalnych. Miasto oferuje pokrycie 50 proc. kosztów wynajmu lokalu lub dopłatę nieprzekraczającą 200 euro miesięcznie. Najkrótszy czas, na jaki należy przyjechać, by z niej skorzystać, opiewa na 3 miesiące. Po 6 miesiącach dopłaty się kończą. Tutaj również będzie konieczne potwierdzenie z firmy, że osoba jest zatrudniona i pracuje zdalnie.

Rieti (fot. Pixabay) Digital Nomads Madeira Cyfrowych nomadów postanowiła skusić portugalska Madera. Do końca czerwca trwa tam pilotażowy program Digital Nomads Madeira. Jego pomysłodawcami są regionalny rząd i firma Start-up Madeira, którym pomaga cyfrowy nomad i konsultant ds. pracy zdalnej Gonçalo Hall. „Dla wielu osób praca online na pełen etat połączona z podróżami dookoła świata była marzeniem, które teraz stało się rzeczywistością. Mogąc pracować z dowolnego kraju, nomadzi zwykle podróżują do najpiękniejszych miejsc na świecie. Szukają tych z dobrą pogodą przez cały rok, pysznym jedzeniem, bogatą kulturą i przyrodą, a przede wszystkim szybkim internetem. Madera spełnia wszystkie te warunki, dlatego jest jednym z najlepszych miejsc na świecie do pracy zdalnej” – wyjaśniają pomysłodawcy projektu na stronie internetowej digitalnomads.startupmadeira.eu. Wioska powstała w miejscowości Ponta do Sol. Tym, którzy zdecydowali się skorzystać z propozycji, przysługuje bezpłatnie miejsce do pracy (krzesło i biurko) w przestrzeni coworkingowej w Centrum Kulturalnym John Dos Passos, dostęp do usługi internetowej Slack do pracy zespołowej i wi-fi codziennie od godziny 8 do 22. Uczestnicy projektu sami musieli zapewnić sobie zakwaterowanie, transport i wizę. Twórcy projektu nawiązali współpracę z miejscowymi firmami, między innymi obiektami noclegowymi i wypożyczalniami samochodów, które chciały świadczyć usługi nomadom. Ci z kolei mogą liczyć na pomoc w znalezieniu zakwaterowania z rabatem na dłuższy pobyt, na przykład w hotelu lub wynajętym mieszkaniu. Madera (fot. Pixabay) Zobacz: Rajska plaża zamiast biura. Spakowała walizki i została cyfrową nomadką One Happy Workation Nagły boom pracy zdalnej postanowiła wykorzystać także Aruba (niewielka wyspa wulkaniczna położona na Morzu Karaibskim). Tu przy współpracy rządu i hoteli powstał projekt One Happy Workation. W przeciwieństwie do Madery ci którzy postanowią pracować na Arubie, sami wybierają hotel, w którym chcą się zakwaterować. Sami także za niego zapłacą – rozpiętość cenowa jest zatem bardzo szeroka. Do wyboru są zarówno wielkie kurorty, samodzielne apartamenty, jak i bardziej kameralne wille. Niektóre z nich przygotowały też specjalne udogodnienia, jak np. stanowisko pracy przy samej plaży. Przy długoterminowych pakietach można liczyć na zniżki – np. jeden tydzień gratis za trzy opłacone tygodnie pobytu. Program jest dostępny dla obywateli USA z ważnym paszportem i pozwala uczestnikom zarezerwować pobyt na Arubie do 90 dni (standardowe wiza przyznawana jest na maksymalnie 30 dni). Aruba (fot. Pixabay) Movers & Shakas Pomóc hotelom i przyciągnąć pracowników zdalnych postanowiły również Hawaje. Śladem m.in. Włoch ogłosiły pod koniec 2020 roku program "Movers and Shakas". Miał on zachęcić pracujących zdalnie do czasowej przeprowadzki na malowniczą wyspę. Formą zachęty było pokrycie kosztów przelotu na wyspę. Dla tych, którzy czas pracy zdalnej postanowili spędzić na Hawajach, przygotowano kilka przestrzeni do pracy, m.in. domek na drzewie, centra biurowe czy huby coworkingowe. Projekt ma jednak szerszy cel i skupia się na trzech filarach - ludzie, ekonomia i troska o Hawaje. Ci, którzy zdecydowali się skorzystać z takiej propozycji, musieli zarezerwować kilka godzin tygodniowo na działalność non-profit. W tym czasie dzielą się swoją wiedzą ekspercką z przedstawicielami lokalnej społeczności i w ten sposób pomagają jej przetrwać czas pandemii. Hawaje (fot. Pixabay) Praca w mieście przyszłości Popularność pracy zdalnej wykorzystują także Zjednoczone Emiraty Arabskie. ZEA ogłosiły wprowadzenie programu wizowego dla cyfrowych nomadów. Kraj kusi nie tylko słońcem. Program wizowy oferowany przez ZEA jest reklamowany jako prosta droga do osiągnięcia wynagrodzenia wolnego od podatku. Ponadto wiza wydawana przez lokalne władze pozwala korzystać między innymi z usług dubajskich banków, daje także prawo zapisania dzieci do szkół w Dubaju. - Globalna pandemia zmieniła to, jak żyjemy i pracujemy. Ludzie stawiają dziś na pierwszym miejscu swoje zdrowie, dobre samopoczucie i zdolność do zapewnienia sobie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dubaj ma wyjątkową pozycję, by móc oferować bezpieczne, dynamiczne możliwości życia cyfrowym nomadom i ich rodzinom, czy to przez kilka miesięcy, czy przez cały rok - wyjaśnia Helal Almarri, dyrektor generalny Dubai Tourism. Są oczywiście wymagania. Aby ubiegać się o uczestnictwo w programie, każdy chętny musi zarabiać co najmniej 5000 dolarów miesięcznie (około 20 000 złotych). Przystąpienie do niego kosztuje 287 dolarów (ponad 1100 zł) rocznie. Dodatkowo należy doliczyć ubezpieczenie medyczne ważne w ZEA i opłatę manipulacyjną. Dubaj (fot. Pixabay) Work from Bermuda Program wizowy dla pracowników zdalnych wprowadziły również Bermudy. Tu jednak, by móc pracować zdalnie, trzeba wykupić wizę (jej koszt wynosi 263 dolary), która pozwala przebywać na wyspie przez rok. - Praca zdalna jest od pewnego czasu trendem, mocno przyspieszonym przez pandemię COVID-19. Dla rządu Bermudów jest elementem rozważań w ramach strategii dywersyfikacji gospodarczej ukierunkowanej na technologię - wyjaśniał minister pracy Bermudów Jason Hayward. Uzyskanie wizy nie jest jednak bezwarunkowe. Wnioskodawca powinien mieć ukończone 18 lat, nie może być skazany za przestępstwo, musi mieć aktualne ubezpieczenie zdrowotne, stałe źródło dochodu oraz wykazać zatrudnienie w legalnej firmie (może być własna działalność) zarejestrowanej i działającej poza Bermudami. Bermudy (fot. Pixabay) Barbados Welcome Stamp Podobne rozwiązanie – roczną wizę – wprowadził Barbados. Koszt wizy to 2 tysiące dolarów. – Zdajemy sobie sprawę, że więcej osób pracuje zdalnie, czasami w bardzo stresujących warunkach, z niewielką opcją na wakacje. Nasz nowy 12-miesięczny program Barbados Welcome Stamp to wiza, która pozwala na przeprowadzkę i pracę z jednego z najbardziej lubianych miejsc turystycznych na świecie – wyjaśnia Mia Amor Mottley, premier Barbadosu. Program pozwala tylko na pracę zdalną dla firm i osób fizycznych niezarejestrowanych na Barbadosie. Rekrutacja jest cały czas otwarta. Barbados (fot. Pixabay) Remotely from Georgia Wizy dla pracowników zdalnych oferują nie tylko rajskie wyspy. Podobny program funkcjonuje m.in. w Gruzji. „Zdalnie z Gruzji” to program państwowy, który umożliwia obcokrajowcom z 95 krajów podróżowanie i pracę zdalną z Gruzji. Ubiegać się o udział w programie mogą ci, którzy zobowiążą się spędzić w Gruzji co najmniej 180 dni. Samo zakwalifikowanie do programu nie jest jednak takie proste. Chętni muszą udowodnić, że mają zdolność finansową do płacenia podatków podczas pobytu w Gruzji i powinni mieć minimalne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 dolarów (ponad 7 tysięcy złotych). Ponadto cudzoziemiec musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne na okres, jaki zamierza spędzić w tym kraju. Gruzja (fot. Pixabay) O czym należy pamiętać, decydując się na pracę zdalną z innego państwa niż to, w którym mieszkamy? Podstawową rzeczą powinno być sprawdzenie unormowań prawnych, jakie będą nas obowiązywały przy wyjeździe. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

