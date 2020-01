Aquapark we Wrocławiu zmieny godziny otwarcia z myślą o pracujących

Zmiana godzin pracy dotyczy 25-metrowego basenu sportowego, który jest jedną z części kompleksu Aquaparku Wrocław.

- Chcemy, aby każdy nasz klient miał możliwość trenowania o pasującej mu porze. Bez względu na to, czy zaczyna pracę o 6:00, czy kończy o 22:00. Silny trend związany ze zdrowym stylem życia cały czas popycha nas do wprowadzania kolejnych zmian - tłumaczy Mariusz Żyłka, kierownik strefy rekreacji i basenu sportowego we wrocławskim Aquaparku.

- Mamy nadzieję, że osoby, które do tej pory nie miały możliwości trenowania przed pracą skorzystają z tej zmiany i będą licznie nas odwiedzać - dodaje.

Wrocławska obiekt działa od 2008 roku i należy do IAAPA, czyli międzynarodowej organizacji zrzeszającej parki i miejsca rozrywki. Obok basenu sportowego dysponuje basenami rekreacyjnymi, salami fitness, zespołem saun, restauracją dla klientów oraz basenami na wolnym powietrzu.

