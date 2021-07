A gdyby tak pójść do pracy inną drogą? Efekty mogą być zaskakujące

Z badań PageGroup, przeprowadzonych w 11 krajach Unii Europejskiej, wynika, że statystyczny Polak na dotarcie do pracy przeznacza 41 minut. Jeździmy samochodami, rowerami, hulajnogami, korzystamy z komunikacji miejskiej, idziemy pieszo. 9 lipca obchodzimy "dzień chodzenia do pracy inną drogą". Warto skorzystać z tego pomysłu. Podróż inną drogą pozytywnie wpłynie na nasze zawodowe i prywatne życie.

- Dojazd do pracy? Zajmuje mi ponad godzinę i jest kilkuetapowy. Zakładając, że tramwaj, którym dojeżdżam na dworzec się nie spóźni, tam pierwszy autobus będzie punktualny i nic nieoczekiwanego nie wydłuży jego przyjazdu do Katowic, wtedy już z trochę mniejszym stresem czekam na ostatni etap podróży, dojazd do firmy - mówi Justyna.

Czas, jaki poświęca na codzienną podróży do pracy jest dłuższy niż średnia, jaką Polacy przeznaczają na dotarcie do swojego miejsca zatrudnienia. Z badania "Dojazdy Polaków do pracy" przeprowadzonego przez PageGroup wynika, że statycznie zajmują nam one w jedną stronę 41 minut.

Pocieszmy się faktem, że np. mieszkańcy Hong Kongu poświęcają na dojazdy około 1,5 godziny, podobnie jak pracownicy z Indii, Izraela czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Oczywiście dojeżdżając do pracy, wybieramy te drogi, które są najszybsze, połączenia komunikacyjne, które są najbardziej zgrane. Co oczywiste, nikt na co dzień nie zdecyduje się na wybór trasy, która jest dłuższa. Warto jednak pomyśleć o tym, by raz na jakiś czas wyjść z domu nieco wcześniej, pojechać innym autobusem i zmodyfikować trochę naszą "dojazdową" codzienność.

- Wydawać by się mogło, że tak nieznaczna zmiana i to dokonana raz na kilka miesięcy nie może mieć większego znaczenia. Jednak czasem nie doceniamy wpływu, jaki mają na nas bodźce płynące z otoczenia. Część z nas zna zapewne historię herbaty i magdalenki opisaną przez Prousta w "Poszukiwaniu straconego czasu", których spożycie przeniosło bohatera do odległych wspomnień i obudziło silne reakcje emocjonalne. To motyw z literatury, ale stał się inspiracją do wielu badań, które pokazują, że zapachy, widok znanych przedmiotów, dźwięki potrafią obudzić nasze skojarzenia zbudowane na bazie doświadczeń. Patrząc na to z tej perspektywy, może się okazać, że wybranie innej drogi do pracy ma szansę uruchomić w nas nowe przemyślenia, zainspirować - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Olga Sterczewska, psycholog i socjolog.

Jak dodaje, odkrywanie nowych miejsc lub powracanie do tych, które nie są już naszą codziennością, może pozwolić wyzwolić nowe pokłady inspiracji.

- Czy zmiana drogi do pracy zapewni nam rewolucję w życiu zawodowym? W większości przypadków pewnie nie, ale jeśli możemy to zrobić, to czemu nie? Z czasem przyzwyczajamy się do widoku miejsc, nawet tych, które na początku zachwycają, zaciekawiają, dlaczego więc nie pozwolić sobie na nowo odkrywać otoczenia, otworzyć się na nowe inspiracje, pomysły, które tak często płyną z zewnątrz. Znamy te sytuacje, gdy wracamy do jakiegoś pomieszczenia, w którym przyszedł nam do głowy świetny pomysł i rozpłynął się w pamięci po jego opuszczeniu, by go sobie przypomnieć. Kto wie, może to magdalenka na talerzyku w biurowej kuchni pobudziła inspirujące skojarzenie? A może będzie to budynek, który miniemy tego dnia, wybierając inną ścieżkę do pracy - dodaje.

A w drodze do pracy... jesteśmy już w pracy

Pytanie "ile czasu zajmuje ci dojazd do pracy i co wówczas robisz" zadano na jednym z forów internetowych. Jak się okazuje, większość tych, którzy postanowili odpowiedzieć na pytanie, w drodze do pracy jest już de facto w pracy.

- Dziś mieszkam bliżej pracy, ale przez długi czas dojeżdżałam na drugi koniec miasta. I mówiąc prawdę, to czas poświęcony na dojazd - od 30 minut do godziny, w zależności od środka transportu, "oddawałam" pracodawcy tak na prawdę w prezencie. Czy to odpisując na e-maile, czy dzwoniąc do klientów. Już tak nie robię, do pracy idę pieszo, a ten czas przeznaczam na słuchanie podcastów albo audiobooków - mówi Kasia.

Stojąc w korkach, czekając na przystankach, wykonujemy służbowe telefony, odpisujemy na e-maile, sprawdzamy informacje, które tego dnia mogą być nam niezbędne. To, jak podkreśla Olga Sterczewska, błąd.

- Wiele osób ma stresującą pracę, ilość obowiązków, która przekracza ich realne możliwości. Wydaje im się wtedy, że zaczynając je wypełniać jeszcze w drodze, zwiększają swoje szanse na ich realizację czy zapewniają sobie spokojniejszą dniówkę. To błędne koło. Nasza psychika potrzebuje chwil oderwania się i regeneracji, więc zadbanie o łagodne przejście do czasu pracy, czy to w drodze do biura, czy poprzez spokojne wypicie kawy pomiędzy przejściem z sypialni do gabinetu, jest tak naprawdę świetną inwestycją w naszą zdolność do podołania codziennym obowiązkom - podkreśla.

Problem ze zdrowym rozpoczęciem dnia nasilił się wraz z momentem pojawienia się pracy zdalnej.

- Jeśli nie mamy dobrego startu, rozruchu, to pod koniec dnia będziemy sfrustrowani. Jeśli zaczynamy dzień od sprawdzenia skrzynki i leżąc w łóżku, już wchodzimy w ten pęd, to wpadamy w pewną pułapkę - mówił w rozmowie z naszym portalem Patryk Wójcik, psycholog, autor książki "Jak pracować zdalnie i nie zwariować".

Jak zauważa Olga Sterczewska, problem z oddzielaniem życia prywatnego od zawodowego polscy pracownicy mają od dawna.

- Mówimy o drodze do pracy, ale mam wrażenie, że temat jest nieco szerszy i dotyczy zacierania się granic między życiem prywatnym a zawodowym. Problem obecny jest w publicznym dyskursie od dawna, a w przypadku wielu osób przybrał na sile w czasach pandemii i pracy z domu, która skróciła drogę do pracy do kilku kroków wykonywanych z jednego pomieszczenia do drugiego. Sami pozbawiamy się często buforu oddzielającego prywatny czas od zawodowego, a ten bufor jest niezwykle potrzebny dla zachowania równowagi, oddzielenia jednej sfery od drugiej, mentalnego przygotowania się do zadań i relacji, które na nas czekają - podkreśla.

Pytana, czym wypełnić drogę do czy z pracy, odpowiada:

- Daleka byłabym od sugerowania konkretnego sposobu na wykorzystanie tego czasu. Jeśli kogoś relaksuje lektura lub słuchanie podcastu - śmiało! Zadbajmy po prostu o to, żeby potraktować te chwile jako czas dla siebie, który pozwala spokojnie wkroczyć w kolejną część dnia, zebrać myśli, złapać oddech, zatrzymać się w codziennym wirze.