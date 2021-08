39. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę we wrześniu. Sprawdź program

W weekend 18 i 19 września odbędzie się 39. Pielgrzymka Ludzi Pracy. Na Jasnej Górze zbiorą się przedstawiciele wielu branż.

Autor: KDS

• 17 sie 2021 9:30





W sobotę, pierwszego dnia, uroczystości rozpoczną się o godz. 17 od złożenia kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki (fot. jasnagora.pl)

Po trudnym czasie pandemii pragniemy w szczególny sposób zawierzyć Matce Bożej, Kościół w Polsce i całą Ojczyznę. Dlatego tegoroczny program peregrynacji obrazu Matki Bożej Patronki Ludzi Pracy Solidarności odbędzie się pod hasłem „Tobie Matko zawierzamy Ojczyznę i Ludzi Pracy” - informują organizatorzy.

Termin pielgrzymki organizowanej przez NSZZ "Solidarność" jest niezmienny - to trzecia sobota i niedziela września. W tym roku wypada 18 i 19 września.

W sobotę, pierwszego dnia, uroczystości rozpoczną się o godz. 17 od złożenia kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Od godz. 18:30 zaplanowano wspólną modlitwę przed jasnogórskim szczytem. O godz. 19 rozpocznie się msza św., której przewodniczyć będzie ks. bp Andrzej Jeż. Dzień zakończy się czuwaniem w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Grafika: NSZZ Solidarność

Drugiego dnia uroczystości rozpoczną się o godz. 9:30 od wystąpienia dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN, pod tytułem "Wojna z Narodem". Na godz. 10:15 zaplanowano wspólny różaniec oraz wystąpienie przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy.

O godz. 10:55 odbędzie się przywitanie pielgrzymów przez przeora Jasnej Góry Ojca Samuela Pachońskiego zaś o 11 rozpocznie się msza św. pod przewodnictwem ks. abp Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego.

W tym roku poszczególne oddziały związkowe organizują transport oraz nocleg dla członków związku i ich rodzin. W zeszłym roku ze względu na COVID-19 pielgrzymi mieli dotrzeć na jasną Górę indywidualnie.

Po raz pierwszy Pielgrzymka Ludzi Pracy została zorganizowana w 1983 roku dla robotników Huty Warszawa przez ks. Jerzego Popiełuszkę. Już rok później do Częstochowy przybyli pracownicy z całej Polski. Uczestnicy modlili się o dobrą i godną pracę oraz właściwe traktowanie pracowników. Te elementy nadal są obecne. Co roku we wspólnej modlitwie biorą udział przedstawiciele rządu.

