300 dni w areszcie tymczasowym, bo... powstał nowy sąd

Nie jest zawsze tak, że mamy do czynienia z rozsądnym sędzią, który zajrzy w akta, przeczyta, zastanowi się i odpowiednio wyważy. Przepisy powinny być przygotowane na sędziego, który w sposób mniej skrupulatny pochyli się nad sprawą konkretnego człowieka - po to są przepisy - tłumaczył Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek podczas debaty “Tymczasowe aresztowania a biznes”, będącej częścią EEC 2023.

- Znam przypadek człowieka, który przebywa w areszcie tymczasowym od 300 dni tylko dlatego, że po jego aresztowaniu powstał Sąd Okręgowy w Sosnowcu i doszło do sporu o właściwość pomiędzy Sądem Okręgowym w Sosnowcu a Sądem Okręgowym w Katowicach - mówił dr Wiącek. - Ten spór trwa już od 300 dni, a w sprawie wyznaczane są tylko kolejne posiedzenia przedłużające tymczasowy areszt. Pozwala na to prawo i sędzia - mówił.

Rzecznik Wiącek użył tego argumentu do skrytykowania opinii ministra sprawiedliwości, do którego wielokrotnie zwracał się w różnych sprawach, m.in. dotyczących tymczasowego aresztowania: minister odpowiadał rzecznikowi, że nie ma potrzeby zmian prawa ponieważ praktyka sądów w odpowiedni sposób ukształtowała realizację przepisów.

Przyczyna, dla której ten człowiek przebywa tak długo w areszcie nie ma nic wspólnego z uzasadnieniem aksjologicznym, które przyświeca instytucji tymczasowego aresztowania - tłumaczył dr hab. Marcin Wiącek. - Myślę, że to jest najważniejszy problem systemowy, który jest w Polsce od wielu lat, ta łatwość orzekania przez sądy o tymczasowym aresztowaniu. Zaradzić temu problemowi można zmieniając przepisy prawa.

- Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania są określone w sposób pozwalający na daleko idącą uznaniowość - przedstawiał swój punkt widzenia Marcin Wiącek - o ile w ogóle są przewidziane, ponieważ są takie przepisy Kodeksu karnego, które w ogóle nie przewidują przesłanek.

Art. 258 par. 2 Kodeksu Karnego wprowadza samodzielną przesłankę stosowania aresztu tymczasowego jako surowo grożącej kary - kontynuował Wiącek. - To jest przepis, który został zaakceptowany przez Trybunał Konstytucyjny. Chciałem podkreślić, że jest to przepis, który wprowadza domniemanie, że jeżeli grozi surowa kara to oskarżony na pewno będzie próbował utrudniać postępowanie. Co więcej, z praktyki wynika, że czasami takie domniemane jest wiązane z tym, że oskarżony nie przyznaje się do winy, co jest wykorzystywane jako argument za tymczasowym aresztowaniem.

- Wyczytałem w jednym z uzasadnienień orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego bardzo niepokojącą mnie myśl - mówił Rzecznik Praw Obywatelskich. - Mianowicie taką, że to domniemanie opiera się na pewnej tradycji ustawodawczej - to domniemanie istniało w Kodeksie postępowania karnego z 1928 r. i w Kodeksie postępowania karnego z 1969 r. Ja sobie zadaję pytanie, czy naprawdę tego typu tradycje to są tradycje o których warto mówić w dzisiejszym państwie demokratycznym, uzasadniając pozbawienie człowieka wolności - zakończył swoje wystąpienie Marcin Wiącek.

