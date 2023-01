15 randek i 1500 dolarów nagrody. Pomysłowa akcja na promocję marki

„Wiemy, że potrzeba dużo odwagi, aby otworzyć swoje serce. Z drugiej strony może to być początek wielu pięknych chwil, które nadejdą” - reklamuje akcję amerykańska firma jubilerska Shane CO.

Wybrany singiel będzie miał 5 miesięcy na znalezienie potencjalnych randek. Może to zrobić za pośrednictwem aplikacji randkowych, randek w ciemno, może spotkać się z kimś już znanym. Nie wszyscy muszą być nieznajomymi, ale musi być to 15 różnych osób. Ewentualne drugie spotkania nie będą wliczane.

Po każdej randce, biorący udział w wyzwaniu singiel będzie musiał wypełnić specjalny formularz opisując przebieg randki i dodać zdjęcia ze spotkania.

Kto może wziąć udział w akcji? Chcący wziąć w niej udział muszą mieć ukończone 18 lat, być obywatelami USA lub stałymi rezydentami w Stanach. I co najważniejsze - muszą być samotni (firma prosi by w tej kwestii nie oszukiwać). Specjalny formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 10 lutego, zwycięzca zostanie wybrany do 27 lutego i od tego czasu będzie miał 5 miesięcy na randkowanie.

