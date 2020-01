10 nowych polskich książek o zarządzaniu, po które warto sięgnąć

Joanna Malinowska-Parzydło, „Zespół wygrany czy przegrany? W co grają ludzie w firmach”

– Liderzy coraz silniej odczują nie tyle zmiany generacyjne, ile poziom frustracji i braku poczucia sensu pracy skorelowany z wysokim poziomem depresji wśród młodych Polaków, przy równoczesnej ich potrzebie pracy w warunkach przyjaznych dla ludzi. Coraz mniej pracowników będzie gotowych pracować na „placu boju” po ciemnej stronie – coraz odważniej i wprost domagając się zdrowych kultur, w które wpisane są dobre wartości i zaufanie rodem z #JasnejStronyZarządzania. A to wiele zmienia w agendzie kompetentnego lidera 4.0 – mówi dla PulsHR.pl Joanna Malinowska-Parzydło, executive partner w butiku doradczym Younicorn.

To lider i jego sposób zarządzania mają ogromny wpływ na atmosferę i relacje w pracy – od tego zależy, czy pracownik będzie szedł do pracy z entuzjazmem. Joanna Malinowska-Parzydło zaprasza do podróży „po specyficznej mapie zespołowych krain i gier międzyludzkich”. Jak zaznacza, „Zespół wygrany czy przegrany? W co grają ludzie w firmach” wraz ze stanowiącym jego część Atlasem gier (nie tylko) korporacyjnych to książka napisana przez życie, ludzi i firmy. (Fot. Shutterstock)