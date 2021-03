Zdobyła najwyższe góry świata, a w pracy... wymiotowała ze stresu

Jest najmłodszą Polką, którą zdobyła Koronę Ziemi. Zawodowo - inżynier trakcji elektrycznych. Miłka Raulin w rozmowie z PulsHR.pl opowiada o tym, jak długa jest droga na szczyt i jaką siłę ma dyskryminacja w pracy.

Jak sama mówi, w dzieciństwie była chłopczycą i być może to po części spowodowało, że zawodowe życie postanowiła mocno związać z branżą, gdzie przeważa testosteron. Miłka Raulin z wykształcenia i zawodu jest inżynierem trakcji elektrycznej, z zamiłowania miłośniczką wspinaczki wysokogórskiej i szybownictwa.

- Długo wydawało mi się, że w tym męskim świecie są zdecydowanie prostsze rozwiązania. Szybsze. Z doświadczeń szkolnych widziałam, że problemy były szybko rozwiązywane przez chłopaków. Im jestem starsza, tym bardziej doceniam towarzystwo mądrych kobiet - wyjaśnia w rozmowie z PulsemHR Miłka Raulin.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Choć prywatnie zdobywała najwyższe szczyty świata, walkę stoczyć musiała także na polu zawodowym. Negatywne doświadczenia związane ze zjawiskami mobbingu i dyskryminacji były bodźcem do założenia wraz z Olgą Lubryczyńską Fundacji na Rzecz Efektywnej Komunikacji w Organizacji „Wykrzyknik”.

- W życiu bym nie pomyślała, że taka osoba jak ja, z takim silnym charakterem, może aż tak odczuć dyskryminację i mobbing. Przez 5 lat miałam fantastycznego szefa, w pewnym momencie przeszłam pod inne skrzydła i zaczęto mnie odsuwać od projektów, których byłam twórcą, zarzucano mnie ogromną ilością e-maili, podważano moją wartość. Człowiek dostając przez określony czas tego typu bodźce, zaczyna się zastanawiać "może faktycznie robię coś źle, może wina jest we mnie". Później dochodzi do nas, że faktycznie jest to zachowanie nieprawidłowe z drugiej strony - wyjaśnia.

Zobacz: Edukacja, monitoring i wewnętrzne regulaminy. Jak powstrzymać mobbing i dyskryminację w firmie

Zjawisko mobbingu i dyskryminacji jest skomplikowane pod wieloma względami. Po pierwsze prawo. Po drugie reakcje osoby, które doświadczają takich zachowań długo i po trzecie - reakcje środowiska, które często nie zauważa lub nie chce zauważać zjawiska. Dojście do momentu, w którym uświadomiła sobie, że problemem nie jest jakość jej pracy, a zachowanie przełożonych, zajęło pół roku.

- Punktem kulminacyjnym był moment, kiedy ja ze stresu poszłam zwymiotować do toalety. Zrozumiałam wtedy, że jeśli ja tak reaguję na samo chodzenie do pracy, to jest już bardzo źle. To był ten moment, w którym wiedziałam, że muszę coś zmienić, bo inaczej się wykończę - wyjaśnia.

Zapraszamy do zobaczenia całej rozmowy z Miłką Raulin, w której szukamy odpowiedzi m.in. na pytania, jak odnaleźć w sobie siłę po traumatycznych zawodowych doświadczeniach i dlaczego dziecinna radość jest tak bardzo potrzebna w naszym dorosłym życiu.