"W Polsce kształcimy roboty". Maciej Noga o stereotypach i przyszłości HR-u

Gościem Rafała Kergera jest Maciej Noga, przedsiębiorca, inwestor, przewodniczący Rady Nadzorczej w Grupie Pracuj, w firmie którą współtworzył oraz partner zarządzający innowacyjnego funduszu firmy. - Koronawirus paradoksalnie stał się katalizatorem przedsięwzięć w jakie ja i Pracuj Ventures jesteśmy zaangażowani. Od dekady HR Tech powoli wkraczał do firm, pandemia i przeniesienie pracy do domu mocno ten proces przyspieszyły - opowiada nasz rozmówca. Posłuchajcie tego ciekawego podcastu - warto.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 4 lut 2021 7:49





Maciej Noga, współzałożyciel i przewodniczący rady nadzorczej w Grupie Pracuj, partner zarządzający Pracuj Ventures (fot. PTWP)

- Mam misję, żeby ludzie swoja pracę traktowali jako integralną część życia, nie coś obok - mówi w rozmowie z Rafałem Kergerem Maciej Noga.

W jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na procesy rekrutacyjne i branżę HR?

Turbulencje wokół wirusa mocno wpłynęły na organizację działania firm. W ciągu kilku dni wiele procesów, realizowanych do tej pory tradycyjnie przenieść musiało się w świat wirtualny. Jak m.in. podkreśla Maciej Noga, zjawiska, które dotychczas działy się głównie w Stanach Zjednoczonych, bardzo szybko musiały zostać wprowadzone w praktyce także na polskim rynku.

Czy inwestowanie w nowe spółki w 2020 roku to przejaw ryzyka, wyrachowania czy jednak nic z tych rzeczy?

Pracuj Ventures to fundusz typu corporate innovation fund, który koncentruje się na inwestowaniu w firmy technologiczne z obszaru HR oraz learning&development. Tylko w 2020 roku do jego portfela trafiły cztery spółki Worksmile, Gymsteer, Inhire.io. i Gamfi (w sumie jest ich siedem).

- Biznes którego szukamy, ma na celu polepszenie employee experience, dla działów HR ma to być oszczędność czasu i kosztów w stosunku do wykonywanych dotychczas ręcznie procesów. W każdym biznesie w którym dziś działamy, przeżywamy wzrost zapotrzebowania na nasze usługi i sprzedaży mimo, że często są to nowości na rynku - wyjaśnia właściciel Grupy Pracuj.

- Ostatnie cztery spółki kupiliśmy jednak po cenie rynkowej, procesy inwestycyjne zaczęły się przed pandemią. Bardzo lubię te nowe przedsięwzięcia, ponieważ to zawsze przygoda - sugeruje.

Inwestowanie w branże dopiero przebijające się nie jest dla Macieja Nogi niczym nowym. Pracuj.pl powstawało w momencie, gdy penetracja polskiego internetu wynosiła 15 proc.

- 3 lata zajęło nam przeniesienie tradycyjnego ogłoszenia o pracę do internetu. Rozkwit popularności takiego rozwiązania to 2007-2008 rok. Kryzys, który miał wtedy miejsce, pomógł nam sprofesjonalizować całość biznesu, zatrudniliśmy doświadczonych menadżerów. Pracuj Ventures powstało, by nie przeszkadzać a wspierać nasz główny biznes, który cały czas rośnie i przed którym stoją nowe wyzwania - mówi także Maciej Noga.

Kształcimy roboty, uwolnijmy ten potencjał

Jak wyjaśnia nasz rozmówca, problemem na polskim rynku pracy jest przede wszystkim podejście w relacjach pracodawca-pracownik. - Mam misję, żeby ludzie swoja pracę traktowali jako integralną część życia, nie coś obok. Jeśli angażujemy ludzi, to wszyscy są zwycięzcami - wyjaśnia. Jak dodaje, polskie firmy są mocno obciążone wieloma procesami, które łatwo można usprawnić. - Wykształciliśmy mnóstwo robotów, osób od przeklejania informacji. Prosty proces wymaga skomplikowanych operacji, przez co się go nie realizuje. Nowe technologie przynoszą do firmy większe zaangażowanie pracowników, usprawnienie ich pracy, przyspieszenie pewnych procesów - mówi Noga. Jak dodaje wpychamy ludzi w stereotypy, szczególnie w działach HR. Ja się z tym nie zgadzam. Jeśli dany pracownik nie musi tracić czasu na durną pracę, na te czynności które można usprawnić, a ma więcej czasu na rozwiązywanie problemów wszystkim będzie lepiej. W dalszej części rozmowy z Rafałem Kergerem nasz gość wyjaśnia między innymi dlaczego nie każdy powinien być menadżerem liniowym, dlaczego dobra kariera nie musi oznaczać kierowniczego stanowiska i czy w czasach pandemii łatwo jest utrzymać zasadę Work Life Integration.

