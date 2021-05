Tego zagranica może się od nas uczyć. "Polska nie odbiega od światowego poziomu"

Staramy się słuchać i nawet jeśli kobieta zdecyduje się na przerwę w karierze, zapewniamy jej wsparcie, możliwość powrotu i szansę na doszkalanie – wyjaśnia Anna Tarasewicz, Head of HR Global Manufacturing & EMEA w BASF. Chemiczny gigant na kobiety stawia zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnie, m.in. realizując kampanię społeczną „Chemia jest Kobietą”.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 4 maj 2021 20:00





BASF stawia na kobiety zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnie (fot. Fotolia)

8 bohaterek z firmy BASF Polska udowadnia, że przemysł chemiczny to niekoniecznie domena mężczyzn.

Kampania "Chemia jest Kobietą" promuje różnorodność w zatrudnieniu i techniczne kompetencje kobiet.

Rozesłaliśmy nagrania wykorzystane w kampanii praktycznie na wszystkie kontynenty. Feedback był bardzo pozytywny. Wiele osób wróciło z pytaniem, czy akcję mogą zaadaptować na „swoje podwórko” – wyjaśnia Anna Tarasewicz, Head of HR Global Manufacturing & EMEA w BASF.

– Polska nie odbiega od światowego poziomu. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo kiedyś obserwując tylko to, co dzieje się w naszym kraju, myślałam „OK, jest wiele do zrobienia”. Dziś, obserwując wszystko trochę szerzej, widzę, że jesteśmy w czołówce. Na przykład w Niemczech jest dużo do zrobienia – wyjaśnia w rozmowie z nami Anna Tarasewicz, kierownik ds. personalnych i HR na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w BASF.

Nigdy nie jest jednak tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Zmiany są konieczne na wielu poziomach i by były one skuteczne, potrzeba czasu.

– Trzeba być bardzo otwartym na rynek. Często jest tak, że pojawia się projekt: szukajmy więcej pań. Pojawia się hurraoptymizm w działach HR, wśród kadry zarządzającej. Okazuje się jednak, że rynek nie oferuje w tym momencie tego, czego poszukujemy. Trzeba znaleźć równowagę, umiejętnie docierać do talentów i osób zainteresowanych zatrudnieniem – wyjaśnia Tarasewicz.

I dodaje, że pojawi się moment na rynku, kiedy firmy będą musiały jeszcze bardziej walczyć o najlepszych specjalistów. By być konkurencyjnym, potrzebne będą długofalowe rozwiązania i atrakcyjne oferty, nie tylko finansowe.

– Młode pokolenie szuka ciekawych rozwiązań, elastycznych form pracy. My staramy się iść w tę stronę, ale mamy świadomość, że jest to proces długofalowy.

Różnorodność to atut

Jak wynika z raportu McKinsey & Company, decyzja o zatrudnieniu większej liczby kobiet po prostu się opłaca. Różnorodność płciowa wnosi wiele dobrego do przedsiębiorstw, a firmy z kobietami w zarządach osiągają lepsze wyniki.

Z badania firmy Hays Poland "Kobiety na rynku pracy" wynika, że nasz rynek pracy jest miejscem coraz bardziej dostępnym i przyjaznym dla kobiet. Taką opinię podziela 76 proc. mężczyzn i 54 proc. kobiet. Polska zajmuje również coraz lepsze pozycje w rankingach rynków przyjaznych kobietom i ich zawodowym aspiracjom. Niemniej jednak uczestnicy badań zwracają uwagę na wciąż obecne na rynku pracy przejawy nierównego traktowania kobiet i mężczyzn, wynikającego m.in. z przekonań i stereotypów. Nadal pozostaje wiele obszarów, które wymagają podjęcia działań ukierunkowanych na wyrównanie szans. Jak tłumaczy Anna Tarasewicz, BASF na poziomie międzynarodowym stara się wprowadzać takie unormowania, które mają zmniejszać dysproporcje w zatrudnieniu. – Nasza dywizja dała pewne umocowania działom personalnym. W zespołach rekrutacyjnych zawsze znajduje się jedna kobieta. Jeśli chodzi o aplikantów, tu także staramy się – jeśli jest to oczywiście możliwe – zapraszać panie. Czasami jest to bardzo łatwe, ale zdarzają się oczywiście takie rekrutacje, gdy nie ma takich zgłoszeń zbyt wiele. Stąd wyzwanie dla kadry kierowniczej, by oferty były dla kobiet atrakcyjne – wyjaśnia. fot. Pxhere Ambitne plany BASF w globalnej strategii postawił sobie dość ambitne cele. Zgodnie z założeniami do 2030 roku, 30 proc. kadry zarządzającej stanowić mają kobiety. Wiele wskazuje, że firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia założenia. Na koniec 2019 roku kobiety zajmowały 23,0 procent stanowisk menedżerskich (21,7 procent w 2018 r.). Co istotne, globalne cele zostały już osiągnięte w polskim oddziale firmy. Z danych ze stycznia 2021 roku wynika, że odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich to 38 proc. wobec 62 proc. w przypadku mężczyzn. Pomóc w zwiększaniu liczby kobiet może także realizacja przez polski oddział firmy kampanii społecznej „Chemia jest Kobietą".

