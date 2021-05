Rewolucji na rynku pracy nie będzie. Ale młodym ludziom pandemia mocno zaszkodzi

Wiadomości płynące z rynku pracy (i przewidywania, co będzie się na nim działo w najbliższym czasie) są dwie. Dobra i zła. Ta dobra to niespełnione szacunki sprzed roku i wskaźniki, które wyróżniają nas na tle innych. Zła - mało pozytywne informacje dla pokolenia, które na rynek pracy wchodzi lub jest na nim od niedawna. - Myślę, że można bardzo prosto podzielić świat wokół nas. Jest obszar pracujący zdalnie, ten, który radzi sobie bardzo dobrze. Tu spowolnienia nie widać. Pracownicy nadal intensywnie poszukiwani są w IT, w serwisach czy finansach. Jest także ten drugi obszar, mocno związany z lockdownem i tu bezrobocia jeszcze nie widać ze względu na różne programy wsparcia - mówi Agnieszka Kolenda, executive director w Hays Polska.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 1 maj 2021 0:01





Jednym z obszarów wymagających dopracowania jest praca zdalna (fot. Pixabay)

Gośćmi PulsHR.pl w debacie z okazji przypadającego 1 maja Święta Pracy byli Anna Wicha z Polskiego Forum HR, Agnieszka Kolenda z Hays Polska oraz Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Rewolucji na rynku pracy nie będzie - mówią zgodnie zaproszeni przez nas eksperci. Czekają nas jednak pewne wyzwania, z którymi radzić będą sobie musiały przede wszystkim działy HR.

"Ofiarami" pandemii są przede wszystkim osoby młode. To w ich przypadku mówimy o największym wzroście bezrobocia. I to oni długo ponosić będą konsekwencje wejścia na rynek pracy w czasach kryzysu.

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, powszechnie znany jako Święto Pracy, to dobra okazja, by porozmawiać na temat rynku pracy i wyzwań, jakie przed nim stoją. Tym bardziej że pandemia koronawirusa, kryzys gospodarczy, zamrożenie działalności wielu branż odcisnęły piętno na rynku pracy w skali globalnej.

Polska na szczęście póki ci radzi sobie z konsekwencjami pandemii wyjątkowo dobrze. Nie spełnił się prognozowany rok temu znaczny wzrost poziomu bezrobocia (zakładano, że pod koniec 2020 roku osiągnie on poziom 10 proc.). Co więcej, mimo sytuacji gospodarczej po raz pierwszy wskaźnik zatrudnienia w Polsce (od momentu wejścia Polski do UE) jest wyższy niż średnia dla Unii Europejskiej.

- To jest oczywiście efekt pewnej słabości krajów Unii Europejskiej wynikającej z aktualnej sytuacji. Polska była jednym z dwóch krajów - obok Luksemburgu - gdzie stopa zatrudnienia wzrosła, zarówno nominalnie, jak i procentowo. Spowodowało to, że Polska, utrzymując trendy na rynku pracy sprzed pandemii, była w stanie utrzymać uśredniony wynik względem innych krajów - wyjaśniał podczas rozmowy z PulsHR.pl Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Bilans zysków i strat

Miniony rok był trudny dla światowych gospodarek. Zamrożone łańcuchy dostaw, obostrzenia społeczne i ograniczenia w działalności wielu sektorów mocno wpłynęły na wskaźniki bezrobocia. Jak wyjaśnia Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Polska, w przypadku Polski mówić można o dwóch obszarach, na które pandemia mocno wpłynęła. - Myślę, że można bardzo prosto podzielić świat wokół nas. Jest obszar pracujący zdalnie, ten, który radzi sobie bardzo dobrze. Tu spowolnienia nie widać. Pracownicy nadal intensywnie poszukiwani są w IT, w serwisach czy finansach. Jest także ten drugi obszar, mocno związany z lockdownem i tu tego bezrobocia jeszcze nie widać ze względu na różne programy wsparcia - tłumaczy Agnieszka Kolenda, executive director w Hays Polska. Rewolucji nie będzie Agnieszka Kolenda podkreśla, że rewolucji na rynku pracy w najbliższym czasie nie będzie. Pokazują to także badania przeprowadzane m.in. przez Hays Polska. - Boimy się oczywiście o to, co się wydarzy, kiedy wsparcie związane z tarczami antykryzysowymi się skończy. Zaryzykuję jednak i powiem, że nie wydarzy się nic spektakularnego - wyjaśnia. - Z perspektywy firmy, którą ja reprezentuję, mogę powiedzieć, że my nadal cierpimy na deficyty pracowników. Badania Hays Polska pokazują, że pracodawcy zamierzają zatrudniać. Dużych zwolnień w firmach się nie przewiduje, a zakładamy, że mogą pojawić się nowe potrzeby, będące elementem długookresowego trendu, delikatnie zachwianego przez pandemię. Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR, także nie spodziewa się ogromnej rewolucji na rynku pracy. Dynamicznie zmieniać będzie się jednak jej zdaniem otoczenie rynku: sposób naszej pracy czy kontakty społeczne. - Przyglądając się kilku wycinkom rynku pracy, m.in. temu, jak będziemy pracować, można powiedzieć, że ta pseudorewolucja już się dokonała. Tam, gdzie jest to możliwe, pracujemy w trybie hybrydowym. Czeka nas rewolucja, jeśli chodzi o wymiar prawny w kontekście pracy zdalnej. Dziś działamy w zasadzie na umowach tworzonych indywidualnie przez firmy. Czeka nas wpisanie do kodeksu rozwiązań pracy zdalnej. Ustalenie, jakie będą konsekwencje dla pracowników, dla pracodawców, jak zostaną rozłożone akcenty odpowiedzialności i decyzyjności - wyjaśnia. Jak dodaje, dużo pracy czeka działy HR. Tym bardziej że firmy na całym świecie muszą dostosować się do wymogów rynkowych. - Rynek stawia na automatyzację, mierzy się z brakiem pracowników. Potrzeba nowych kompetencji. HR-owcy powinni być biznes partnerami, powinni uczestniczyć w definiowaniu strategii i powinni wspierać ich realizację. Ich zadaniem będzie szukanie nowych, trudno definiowalnych kompetencji - wyjaśnia Anna Wicha. Również analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego nie wskazują na gwałtowne zmiany na rynku pracy. Z badań PIE wynika, że większość firm chce zatrudniać, nie planuje redukcji zatrudnienia i wynagrodzeń. - Zdjęcie pomocy publicznej nałoży się na pewien cykl koniunkturalny. Pamiętajmy, że późna wiosna i lato to moment pobudzenia na rynku pracy. Rośnie zapotrzebowanie na pracowników w przemyśle budowlanym, turystyce, rolnictwie. To generuje duże ilości nowych miejsc pracy. Jednocześnie mamy do czynienia z odmrażaniem gospodarki - wyjaśnia Andrzej Kubisiak. Nowe pokolenia na rynku pracy z problemami Na rynku nie jest jednak tak różowo. "Ofiarami" pandemii są przede wszystkim osoby młode. To w ich przypadku mówimy o największym wzroście bezrobocia. I to oni długo ponosić będą konsekwencje wejścia na rynek pracy w czasach kryzysu. - Spoglądając na dane Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz bilansy światowe, widzimy, że ten kryzys w największym stopniu uderzył w osoby młode, nie tylko w Polsce. To one najczęściej traciły pracę w wyniku kryzysu, a uderzenie tego kryzysu w rynek pracy jest czterokrotnie silniejsze niż kryzysu finansowego z 2008 i 2009 roku. Większość młodych, którzy stracili pracę w wyniku pandemii, nie trafia do rejestru osób bezrobotnych. Ci młodzi ludzie wpadają w bierność zawodową - co ma fatalne skutki na przyszłość - wyjaśnia Andrzej Kubisiak. Jak podkreśla, zjawisko, z jakim mamy do czynienia, będzie miało długofalowe konsekwencje. - Analizy pokazują, że osoby wchodzące na rynek pracy w czasie kryzysu nie osiągają później takich możliwości zarobkowych, jak i możliwości awansu, jak pokolenia wchodzące na rynek pracy w okresie wzrostu. Pamiętajmy także, że pojawia się tu sytuacja nie tylko utraconych możliwości na rynku pracy, ale także możliwości edukacji, rozwijania kompetencji społecznych. Trzecim elementem są kwestie związane ze zdrowiem psychicznym młodych osób - dodaje. Zapraszamy do zobaczenia całej debaty, w której szukamy odpowiedzi m.in na pytanie, jak aktywizować młodych ludzi i co zrobić z tymi, którym "się nie chce".

