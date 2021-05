Po zakończeniu tej pandemii czeka nas kolejna. Będzie ciężko

Myślę, że po zakończeniu pandemii czeka nas kolejna. Pandemia problemów psychicznych - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl psycholog Małgorzata Ohme. Jak zauważa, praca hybrydowa, która najprawdopodobniej na stałe zagości w wielu firmach, może być dla wielu szansą. Trzeba ją tylko umiejętnie wykorzystać.

Z badań Mental Health Fundation wynika, że 1/3 pracowników zmaga się ze spadkiem motywacji podczas pracy zdalnej. 1 na 6 pracowników potrzebuje wsparcia psychicznego w trakcie pandemii, a 70 proc. z nich odczuwa lęk i ma problemy z koncentracją ze względu na pandemię.

- Od roku jesteśmy w stanie permanentego stresu. Płynącego z kilku źródeł. Nie wiem, jak dużą trzeba mieć odporność psychiczną, by nie odczuwać konsekwencji na różnych poziomach. COVID-19 zadziałał nie tylko na poziomie lęku przed chorobą. Wpłynął na nasze relacje lub ich brak, pojawiła się izolacja społeczna, lęk przed utratą pracy lub jej zmianą. Wyobraźmy sobie rysunek człowieka, w którego uderzają gromy. Bez szwanku wyjdzie bardzo wąskie grono - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Małgorzata Ohme, psycholog, współtwórca start-upu Mindgram.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

O tym, że praca zdalna z marzenia stała się dla wielu przekleństwem, mówi się od dawna. Brak umiejętności wytyczenia granicy pomiędzy pracą a życiem prywatnym, nieprzygotowane mieszkania, połączenie zdalnej pracy ze zdalną nauką i obowiązkami spowodowały u wielu pracowników spore problemy.

Dziś mówimy o miksie pracy stacjonarnej ze zdalną. Hybryda zdaniem Małgorzaty Ohme będzie dla wielu ludzi szansą. Szansą, którą jednak trzeba wykorzystać umiejętnie.

- Jeśli spojrzymy na poprzednie czasy... część pracowników korporacji cieszyła się np. z jednego zdalnego piątku w miesiącu. Praca zajmuje nam średnio połowę życia i to jest czas, w którym mamy bardzo ograniczoną wolność. Efekty pracy są wielokrotnie lepsze, jeśli ludzie mają wolność, nie są ograniczani. Ludzie po tym krytycznym czasie, jaki mieliśmy ostatnio, nauczyli się tworzyć reguły, znaleźli swój rytm, nauczyli się pracować z domu. Pamiętajmy też, że hybryda nie będzie wyglądała tak, jak praca zdalna w pandemii. Mamy nie tylko wypracowane schematy, ale np. dzieci wrócą do szkoły, możemy ustalić nasz prywatny grafik hybrydy. Nagle ktoś daje nam pół miesiąca w domu, co pozwala nam na całe spektrum działań - dodaje Ohme.

Problem może pojawić się w momencie, w którym uciekamy do pracy od naszego życia prywatnego.

- Jeśli ktoś ucieka np. przed swoją rodziną, to będzie miał problem. Ale on nie tkwi w tym, co oferuje mu praca, ale w tym, w czym żyje. Są ludzie, którzy przez całe życie będą uciekali i będą potrzebować alternatywnego miejsca dla siebie. I to nigdy nie będzie dom - dodaje.

- Profesor Rafał Ohme badał problem wypalenia zawodowego w Polsce. Wyższy wskaźnik stresu w życiu, który ma wiele czynników, w dużej mierze jest przeprojektowywany na niezadowolenie z pracy. Łatwiej jest powiedzieć, że jestem wypalony życiowo, bo nie chce mi się tak pracować. Dużo trudniej męża. Ludzie, szczególnie dziś, ten swój zły stan przeprojektowują właśnie na niezadowolenie z pracy, z szefa. To, że my uważamy, że jesteśmy wypaleni zawodowo, moim zdaniem wcale nie musi oznaczać tego rodzaju wypalenia. My jesteśmy wypaleni życiowo, spaleni przez pandemię, cały czas jesteśmy w walce - podkreśla Ohme.

Kosztowne zdrowie psychiczne

Szacuje się, że na zaburzenia psychiczne cierpi około 8 mln dorosłych Polaków, z których co roku 1,5 mln trafia do szpitali psychiatrycznych. Prawie co czwarty Polak (23,4 proc.) zmaga się z przynajmniej jednym zaburzeniem psychicznym.

Problem dotyczy nie tylko naszego kraju. Szacuje się, że ponad 300 milionów ludzi cierpi na depresję. Zaburzenia psychiczne przyczyniają się do spadku produktywności pracowników, co kosztuje światową gospodarkę 1 bilion dolarów rocznie.

Odpowiedzią na tego typu problemy są nowo powstające inicjatywy wspierające zdrowie psychiczne pracowników. Mindgram to pierwsza w Polsce platforma online i aplikacja umożliwiająca kompleksową opiekę specjalistów - psychologów oraz trenerów profilaktyki zdrowia i rozwoju osobistego - skierowana do pracowników firm i ich rodzin. Start-up założony przez Małgorzatę Ohme pozyskał 8,5 miliona złotych na rozwój benefitów poprawiających jakość życia oraz zdrowia w firmach i korporacjach.

Twórcy platformy Mindgram (fot. mat. pras)

Przeczytaj: Rynek benefitów musi nadążać. Czas na zdrowie pracowników