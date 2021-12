Pandemia wymusiła ogromne zmiany w podejściu do kształcenia. Nowe technologie i cyfryzacja stały się niemal powszechne na uczelniach. Dla pracowników oznacza to nowe wyzwania. Jakie? - Musimy nauczyć się wykorzystywać narzędzia, z którymi teraz pracujemy, tak by kształtować kompetencje miękkie studentów. One do tej pory tworzyły się dzięki relacjom międzyludzkim, dziś muszą oni wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej - wskazuje prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, członek rady programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 22 gru 2021 0:01





Uczelnie wyższe dążą dziś do poziomu uniwersytetu cyfrowego (fot. PAP/Andrzej Grygiel)

W poniedziałek, 20 grudnia obyła się rada programowa XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w kwietniu 2022 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Jednym z jej uczestników był prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, który w rozmowie z PulsHR.pl zwrócił uwagę na zmiany, jakie w ostatnich miesiącach zaszły na uczelniach.

- Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga nowego podejścia do systemu kształcenia. Przyspieszona cyfryzacja dostarczyła nam wszystkim narzędzi. Musimy nauczyć się te narzędzia skutecznie i umiejętnie wykorzystywać - podkreślał.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w latach akademickich 2016/2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019/2020 na wszystkich polskich uczelniach studiowało odpowiednio 60,8 tys. osób, 67,2 tys. osób, 74,4 tys. osób, 77,3 tys. osób. Z kolei sięgając do wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny dowiemy się, że w roku akademickim 2020/2021 przynajmniej jeden rok akademicki w Polsce planowało spędzić 84,7 tys. cudzoziemców.

Wyzwaniem był marzec 2020 roku i konsekwencje sytuacji pandemicznej: przeniesienie nauczania do internetu, wyjazdy studentów do domu czy - w przypadku cudzoziemców - za granicę. O ile zbudowanie systemu nauczania się udało, tak zaczęły pojawiać się inne problemy. Jakie?

Jak zaznacza prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, członek rady programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego, należy w świecie wirtualnym znaleźć sposób, by młodych ludzi, prócz twardej wiedzy, wyposażyć w odpowiednie kompetencje miękkie.

- Musimy nauczyć się wykorzystywać narzędzia, z którymi teraz pracujemy, tak by kształtować kompetencje miękkie studentów. One do tej pory tworzyły się dzięki relacjom międzyludzkim, dziś muszą oni wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej - mówił podczas rozmowy z redakcją PulsHR.pl prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, członek rady programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jak podkreśla, uczelnie wyższe dążą dziś do poziomu uniwersytetu cyfrowego. - To nie są tylko nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technologii nauczania na odległość. To przede wszystkim cyfryzacja uczelni i procesów na nich zachodzących. To stworzenie takiego ekosystemu, w którym rozwija się nauka, przy jednoczesnym dobrze jakościowo prowadzonym kształceniu. Podobnie jak w przypadku idei smart city. Tu nie chodzi o wprowadzenie ogromnej ilości technologii, tylko o podniesienie jakości życia w takim mieście. Do tego dążą uczelnie - dodaje rektor. Innym problemem, jaki przyniosła pandemia, a dotyczącym głównie studentów spoza Polski, jest zadbanie o to, by chcieli oni - przy otwartym na zdalność świecie - wrócić do Polski i kontynuować edukację na polskich uczelniach. Sama Politechnika Śląska w ostatnim roku studentów z zagranicy przyjęła więcej niż w ostatnich latach. - W naszym przypadku kształcenie zdalne przysłużyło się bardzo, szczególnie jeśli patrzymy na studentów z krajów bardzo odległych. Rzeczywiście sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga nowego podejścia do systemu kształcenia. Przyspieszona cyfryzacja dostarczyła nam wszystkim narzędzi. Dziś naszą rolą jest nauczyć się te narzędzia skutecznie i umiejętnie wykorzystywać - dodaje. O rynku pracy, kompetencjach kluczowych dla rozwoju kraju rozmawiać będziemy podczas konferencji EEC Trends w Warszawie 20 stycznia 2022 r. EEC Trends będzie wstępem do Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w dniach 25-27 kwietnia zorganizowany zostanie w Katowicach.

