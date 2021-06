Kosze z owocami wyszły z mody

Pierwszym testem dla pracodawców niewątpliwie było ich podejście do tych, którzy pracują zdalnie. Dużą rolę odgrywało także zabezpieczenie pracowników, którzy nie mogli sobie pozwolić na pracę z domu. Dziś firmy szczepią pracowników i rewolucjonizują dotychczasowe benefity. Badania pokazują bowiem, że pracownicy dziś nie liczą już na kosze z owocami. Dziś stawiają przede wszystkim na zdrowie.

Firmy szczepią pracowników i rewolucjonizują dotychczasowe benefity (fot. Shutterstock)

Jak pokazuje raport Activy "Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych - nowe porządki", 73,3 proc. pracowników wskazuje, iż najważniejsze w obecnym pakiecie benefitowym powinno być oferowanie przez pracodawcę pakietu medycznego.

Profilaktyka zdrowia jest dla firm i pracowników coraz ważniejsza. Nie tylko ze względu na obecną sytuację. Zdrowie pracowników mocno wpływa na efektywność wykonywanej przez nich pracy, to przekłada się na funkcjonowanie firm - wyjaśnia Angelika Blicharz z uPacjenta.

Benefity w postaci programów profilaktyki zdrowia staną się elementem ofert pracodawców. Dziś firmy – z jednej strony w trosce o zdrowie pracowników, z drugiej, by jak najszybciej wrócić do pełnej działalności – organizują programy szczepień.

Z "Barometru Polskiego Rynku Pracy" wynika, że 74 proc. firm zrezygnowało z części dotychczasowych benefitów. Jak podają autorzy badania, 36 proc. pracodawców zrezygnowało z imprez firmowych, a co czwarty nie oferuje już szkoleń i kart sportowych.

To odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowników. Jak pokazuje raport Activy "Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych - nowe porządki", niespełna 74 proc. pracowników uważa, że najważniejsze w obecnym pakiecie benefitowym powinno być elastyczne podejście do miejsca i czasu wykonywania pracy. Priorytetowe stało się także oferowanie przez pracodawcę pakietu medycznego – wskazuje na to 73,3 proc. badanych. Ponad 67 proc. badanych stawia na szkolenia i kursy.

– Profilaktyka zdrowia jest dla firm i pracowników coraz ważniejsza. Nie tylko ze względu na obecną sytuację. Zdrowie pracowników mocno wpływa na efektywność wykonywanej przez nich pracy, co przekłada się na funkcjonowanie firm. Firmy dostrzegają ogromną korelację pomiędzy zdrowiem pracowników a działaniem przedsiębiorstw. Tak jak kiedyś oferowaliśmy pracownikom cały wachlarz szkoleń wpływających na efektywność pracy, tak dziś widzimy, że to zdrowie ma ogromny wpływ na efektywność i ich zaangażowanie – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Angelika Blicharz, head of people & culture uPacjenta.

Przeczytaj: Najlepszy benefit to ten wybrany przez pracownika Jak zauważa, pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że warto – szczególnie dziś – zadbać o zdrowie psychiczne, coraz częściej jednak stawiają na szerokie programy profilaktyki zdrowia. Jest jeszcze jedna istotna kwestia. Programy profilaktyczne nie tylko wspierają i dbają o pracowników. To także element kampanii wizerunkowych czy employer brandingowych. – To sygnał, że jesteśmy dla pracowników, ułatwiamy im profilaktykę zdrowia. Podchodzimy kompleksowo do tych kwestii – dbamy o zdrowie psychiczne i fizyczne. Warto już dziś w swojej ofercie uwzględnić ten aspekt – dodaje Blicharz. Szczepienia w firmach – spore wyzwanie Benefity w postaci programów profilaktyki zdrowia staną się elementem ofert pracodawców w przyszłości. Dziś firmy – z jednej strony w trosce o zdrowie pracowników, z drugiej, by jak najszybciej wrócić do pełnej działalności – organizują programy szczepień. Tu jednak rodzi się wiele pytań, spowodowanych m.in. brakiem odpowiednich uregulowań. Firmy zajmujące się szczepieniami jednak przygotowują się na różne możliwe scenariusze. – Wszystkie fakty, które mogłyby być problemem, mamy przerobione. Staramy się na te najczęściej powtarzające się pytania odpowiadać wcześniej, badając potrzeby pracodawców wcześniej – wyjaśnia Blicharz. Zobacz: Nie mogą zwolnić, nie mogą zmusić. Pracodawcy w ślepej uliczce Niewątpliwie jedną z problematycznych kwestii jest sposób liczenia pracowników chętnych do zaszczepienia. Program szczepień w firmach jest bowiem elementem krajowego programu. A pracownicy, prócz możliwości zaszczepienia w miejscu pracy, indywidualnie rejestrują się na szczepienia. – Pracownik ma oczywiście możliwość wyboru: szczepienie indywidualne lub to zorganizowane przez firmę. My rekomendujemy pracodawcom stworzenie ankiety potrzeb, która nie tylko pozwala pracownikowi zgłosić chęć udziału w programie szczepień w firmie, ale daje nam konkretną liczbę chętnych do zaszczepienia – dodaje.

