Inicjatywa Pracownicza: Bez walki nie licz na lepsze życie

Bycie utrapieniem dla pracodawców bardzo często oznacza, że związek zawodowy robi to, co robić powinien - wyjaśnia Jakub Grzegorczyk z Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza. I jak dodaje, związki zawodowe nie powinny być pasem transmisyjnym pomiędzy pracownikami a pracodawcą: - Związek zawodowy ma reprezentować interesy pracowników i bronić ich praw.

Znani są przede wszystkim ze swoich działań w polskim oddziale Amazona. Inicjatywa Pracownicza działa od dwóch dekad i walczy nie tylko w miejscach pracy.

- To, co nas odróżnia od innych związków, to szersze spojrzenie na problemy świata pracy. Nasze problemy nie kończą się wraz z opuszczeniem zakładu pracy. Na warunki życia, na jego jakość wpływają usługi publiczne, świadczenia społeczne, zakres praw i wolności, jakie mamy. Stąd zakres naszego działania jest szerszy i nasze działania, np. we wsparcie ruchu lokatorskiego, wsparcie ruchów kobiecych na rzecz równości płci - wyjaśnia Jakub Grzegorczyk z Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Związki zawodowe nie mają ostatnio dobrej prasy. Większości kojarzą się ze skostniałymi organizacjami walczącymi mniej o pracowników, a bardziej o własne bezpieczeństwo.

- Dziś mamy taką sytuację, że związki zawodowe zachowują się jak drugi pracodawca. Często część funkcji, w tym tych dyscyplinujących, pracodawca oddaje związkom zawodowym. Moim zdaniem dlatego związki źle się kojarzą. My jesteśmy organizacją przede wszystkim broniącą pracowników. Nie jesteśmy po to, żeby dyscyplinować załogę dla pracodawcy - wyjaśnia Marta Rozmysłowicz z Komisji Krajowej Inicjatywy Pracowniczej.

Zobacz naszą rozmowę z Martą Rozmysłowicz i Jakubem Grzegorczykiem

Z przeprowadzonych przez Instytut Badań Publicznych w 2019 roku badań wynika, że choć poparcie dla związków zawodowych jest całkiem spore, to nie do końca wierzymy w ich skuteczność. Nie wierzymy także w to, że związki bronić będą praw pracowników nienależących do organizacji i pracowników z najmniejszym stażem.

Stąd wyzwaniem dla organizacji związkowych jest przekonanie do siebie młodych.

- Spędzamy dużą część naszego życia w pracy. Istotne jest to, żeby angażować się w miejsce pracy i móc wpływać na jej warunki. Młode pokolenie zdało sobie w ciągu ostatniego roku sprawę z tego, że to w naszych rękach jest polepszenie warunków naszego życia. Nie możemy liczyć na działania rządzących - podkreśla Marta Rozmysłowicz.

Podejmowanie działań, a nie czekanie i zgadzanie się na ustalone odgórnie zasady niewątpliwie pomagają Inicjatywie Pracowniczej przyciągnąć młodsze pokolenia.

- Przekrój wiekowy naszych członków jest na pewno niższy niż w innych organizacjach związkowych. Pomaga w tym zapewne nasza specyfika, wypracowane zasady, przyjęta strategia. My nie traktujemy związku zawodowego jako zewnętrznego podmiotu, który przyjdzie i załatwi za kogoś problem. My wspólnie przychodzimy i budujemy demokratyczną organizację, która ustala, co chcemy zmienić, jakimi narzędziami. Są tacy, którzy decydują się na klasyczne działanie - długotrwałe negocjacje; są tacy, którzy stawiają na bardziej "radykalne" metody - wyjaśnia Jakub Grzegorczyk.

To pracownik ma inicjatywę

To budowanie demokratycznej organizacji wymaga jednak od pracowników zaangażowania, zaparcia i świadomości, że inicjatywa założenia organizacji związkowej to dopiero początek walki o polepszenie warunków pracy.

- To nie jest tak, że ja czy Marta przychodzimy i walczymy za kogoś. My wspieramy, wspólnie ustalamy strategię, udostępniamy narzędzia i sposoby - wyjaśnia Jakub Grzegorczyk.

Marta Rozmysłowicz dodaje, że przyzwyczaja się nas do tego, iż łatwiej i bezpieczniej jest, gdy problem rozwiązują za nas inne osoby. W przypadku walki o warunki pracy najistotniejsze jest, by to ci, którzy znają problem od środka, angażowali się w jego rozwiązanie.

Walka o krzesła

To zaangażowanie wewnątrz najbardziej widoczne jest w przypadku Inicjatywy Pracowniczej w polskim oddziale Amazona.

- Najważniejszym osiągnięciem w tej chwili jest powstrzymanie pracodawcy od karania pracowników za niewyrobienie norm. Amazon ma system stale rosnących norm, np. sortowania czy pakowania określonej normy produktów na godzinę. Dotychczas była to praktyka unikatowa na skalę Europy, funkcjonująca tylko w Polsce - karanie za niewyrobienie 100 proc. normy. Można było np. wyrobić 99 proc. planu i mimo tego otrzymywało się tzw. feedback. Po otrzymaniu określonej liczby takich informacji można było zostać zwolnionym - wyjaśnia Marta Rozmysłowicz.

Jak dodaje, poprawie uległy także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Magazyn w Poznaniu to powierzchnia ponad 30 boisk do piłki nożnej. To są ogromne magazyny, w których np. nie przewidziano, że pracownicy np. będą chcieli na chwilę usiąść. Liczba toalet była ograniczona; by się do nich dostać, trzeba było pokonywać duże odległości. Wymogliśmy na pracodawcy ustawienie krzeseł, tzw. miejsc spontanicznego odpoczynku, oraz większej liczby toalet. Ta "walka o krzesła" nie została jednak przez nas do końca wygrana. Przy każdej możliwej okazji firma zmniejsza ilość tych krzeseł, więc ta walka nadal trwa - dodaje Rozmysłowicz.

Jak podkreśla, w Stanach Zjednoczonych pracownicy Amazona walczą dziś o możliwość założenia związku zawodowego.

Jakub Grzegorczyk zauważa, że sytuacja związana z walką o prawa pracowników w Amazonie powinna być sygnałem dla pracowników z innych zakładów branży logistycznej.

- To jest kierunek, w którym zmierza branża logistyczna. Musimy coś zrobić, żeby mieć wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza jakość pracy i bronić jej przed przekształceniem właśnie w takim kierunku. Amazon jest przestrogą, ale też walka pracowników jest inspiracją - podkreśla.

W naszej rozmowie rozmawiamy między innymi o tym, czy nadal obowiązuje zasada "bogatemu można więcej", poruszamy temat najczęstszych problemów pracowników w czasie pandemii i zagrożeń, które pojawią się przy wychodzeniu z kryzysu pandemicznego.