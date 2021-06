Bez tego wiele osób wypadnie z rynku pracy. Polska jest na szarym końcu Europy

Pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na rynek pracy i funkcjonowanie wielu branż. Dla jednych pandemiczna sytuacja stała się ogromną szansą, dla innych przekleństwem. Wielu pracowników sektorów, które wyjątkowo dotkliwie odczuły skutki obostrzeń, postanowiło nie czekać. Wzięli swoje zawodowe losy we własne ręce i postanowili znaleźć nowy zawód. Niestety Polska według jest na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o środki przekazywane na dokształcanie pracowników

Zachodzące na rynku pracy zmiany, mocno przyspieszone przez pandemię koronawirusa, to duże wyzwanie nie tylko dla firm, które muszą walczyć o pozycję na rynku.

To całkiem spore wyzwanie dla samych pracowników, którzy muszą dostosować się do zmieniającego się świata. Ci, którzy tego nie zrobią, staną się mniej konkurencji i w efekcie wypadną z rynku.

- Ktoś, kto nie jest otwarty na zmiany, wypadnie z rynku pracy niezależnie od tego, ile ma lat - tłumaczy Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering, inicjator projektu Industry 4.0.

Odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by dostosować się do nowych realiów rynku pracy, szukaliśmy podczas debaty "Elastyczność na rynku pracy. Przebranżowienie w czasie (i po) pandemii", odbywającej się w trakcie EEC Online 2021.

Zmiany, jakie zachodzą, dotyczyć muszą wszystkich pracowników bez względu na wiek, zajmowane stanowisko i doświadczenie. By zrozumieć procesy, jakie zachodzą w ramach czwartej rewolucji przemysłowej, kluczowe jest ciągłe dokształcanie się. A tu Polska niestety nie jest dobrym przykładem.

- Zauważamy, że coraz większa liczba pracowników z dłuższym stażem trafia do nas i chce się dokształcać. Niestety Polska według wszystkich statystyk jest na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o środki przekazywane na dokształcanie pracowników. Mam jednak nadzieję, że to się zmieni, trend dokształcania będzie się pogłębiał. Mamy bowiem bardzo dużo do zrobienia - mówił podczas debaty Marcin Tchórzewski, założyciel i prezes Coders Lab.

Nowy zawód szansą dla wszystkich

Do 2020 roku o zmianie branży myśleli przede wszystkim ci, którzy nie do końca byli zadowoleni z dotychczasowej pracy. Pandemia koronawirusa i jej wpływ na działanie wielu firm umożliwiły przebranżowienie tym, których branże najmocniej odczuły skutki COVID-19.

Gdy weźmiemy pod uwagę zarobki i zapotrzebowanie, dużą popularnością cieszy się branża IT. Tu naprzeciw wychodzi m.in. Coders Lab. Jak podkreśla Marcin Tchórzewski, w branży znajdzie się miejsce praktycznie dla wszystkich. W zależności od stanowiska potrzebne są bowiem rożne umiejętności.

- O kursach należy myśleć jak o kursach języków obcych. Nie mówimy po niemiecku, francusku czy nawet chińsku, idziemy do szkoły i w kilka tygodni poznajemy nowy język. Jeżeli praca ma być satysfakcjonująca, to najważniejsze jest, aby dopasować swoje umiejętności i potrzeby do odpowiedniego zawodu. Zupełnie innym zawodem jest programista front-endowy, gdzie odnajdują się osoby o humanistycznym usposobieniu, dobrym rozumieniu kolorów, estetyki i z umiejętnością ułożenia strony www, którą widzi każdy z nas. Innych umiejętności wymaga się od programisty back-endowego (tego, który tworzy stronę) - tu potrzebne jest logiczne myślenie. Tester to osoba skrupulatna i bardzo dokładna. UX designerzy to z kolei osoby o kompetencjach marketingowca, które chcą być badaczami aplikacji stron internetowych, lubią rozmawiać z ludźmi, wymyślać rozwiązania. Analitycy danych mają zaś wiedzę matematyczną, statystyczną, która nie jest potrzebna do prostszego programowania stron www. Najważniejsze, żeby zastanowić się, jaką chcemy pracę i dopasować kurs do siebie - wyjaśnia.

Rewolucja czeka także inżynierów. Zarówno tych pracujących, jak i tych, którzy są na etapie studiów. Dynamicznie zmieniające się otoczenie wymusza na nich ciągłe zdobywanie nowych kompetencji.

- Rewolucja ta polega na tym, by w krótkim czasie przestawić całość procesów (na Przemysł 4.0 - przyp. red.), które w głównej mierze oparte są na ludziach. Ludzie muszą zrozumieć, na czym polega złożoność rewolucji oraz muszą być gotowi na zmianę, rozumieć nowe platformy i języki programowania. Ważne jest też, by potrafili skomunikować samochód z platformami, które mamy w domu czy urządzenia, które między sobą "rozmawiają", np. na terenie fabryk. Złożoność tych operacji sprowadza się do tego, że mamy miliony danych, które prędzej czy później trafią do chmury, a co za tym idzie - nacisk położony jest na cyberbezpieczeństwo – wyjaśnia Tomasz Szpikowski.

