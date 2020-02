Tak miasta kuszą młodych

Miasta starają się przyciągnąć do siebie młodych ludzi.

Jednym z pomysłów jest przyznawanie stypendiów i organizacja praktyk.

Łódź organizuje program Młodzi w Łodzi. Składają się na niego portal praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia czy konkurs dla młodych przedsiębiorczych.

W Łodzi rozpoczyna się X edycja programu stażowego „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” organizowanego w ramach programu „Młodzi w Łodzi”.

Pracodawcy zgłaszają swój udział w projekcie do 28 lutego 2020 r., deklarując przynajmniej jeden staż wakacyjny trwający minimum jeden miesiąc w okresie czerwiec-wrzesień 2020 r.

Wszystkie staże w projekcie są płatne. Wynagrodzenie dla stażysty wynosi od 17 zł brutto za godzinę pracy wzwyż.

Rekrutacja kandydatów na staż będzie trwać od 1 do 29 kwietnia 2020 r. Na staże będzie można aplikować poprzez serwis www.praktyki.lodz.pl.

Laureatów projektu poznamy w czerwcu, wtedy też studenci rozpoczną pierwsze staże.

Ostatnie lata organizacji przedsięwzięcia pokazują, że ponad 80 proc. firm nawiązuje dalszą współpracę z wybranymi stażystami po okresie stażu, oferując różne formy przedłużenia zatrudnienia. Staże wakacyjne to świetny sposób na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników. Dotychczas łódzcy pracodawcy stworzyli w ramach projektu ponad 1400 miejsc pracy dla młodych studentów i absolwentów łódzkich uczelni. Na podkreślenie zasługuje bardzo duża liczba aplikujących kandydatów do projektu, co roku bierze w nim udział 4-5 tys. uczestników.

- Zapraszam wszystkich łódzkich pracodawców do udziału w jubileuszowej X edycji największego łódzkiego programu stażowego „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” organizowanego w ramach programu „Młodzi w Łodzi”. Jest to projekt dla łódzkich studentów i absolwentów oraz pracodawców. Dla pracodawców to doskonały sposób na pozyskanie młodych wykwalifikowanych pracowników, którzy często posiadają już pierwsze doświadczenia zawodowe, znają języki obce oraz są aktywni społecznie, a niekiedy mają wybitne osiągnięcia naukowe – mówi prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

Młodzi w Łodzi

Program Młodzi w Łodzi powstał aby zachęcić młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią, wspierać rozwój kariery zawodowej łódzkich studentów oraz zapewnić lokalnym przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom wysoko wykwalifikowane kadry. Realizatorem programu jest Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, które przy współpracy z największymi łódzkimi uczelniami oraz wiodącymi pracodawcami realizuje inicjatywy programu, m.in. takie jak: portal praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia czy konkurs dla młodych przedsiębiorczych. W ramach programu współpracuje aktywnie już ponad 280 łódzkich firm oraz największe łódzkie uczelnie. Jedną z najważniejszych inicjatyw programu jest rozbudowany program stypendialny, w którego skład wchodzą fundowane przez pracodawców stypendia na kierunkach, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez łódzkich pracodawców, dofinansowanie akademików dla osób spoza województwa łódzkiego oraz dofinansowanie dodatkowych kursów językowych i IT. Łącznie w 12 edycjach do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców złożono ponad 4610 wniosków.