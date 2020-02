Potrzebni specjaliści ds. innowacji. Szansą program PARP, do którego wydłużono nabór

„Akademia Menadżera Innowacji” to autorski program szkoleniowo-doradczy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, obejmujący wykłady i warsztaty dla menedżerów oraz przedstawicieli firm. Odbywają się one w ramach dwudniowych zjazdów w okresie ośmiu miesięcy. Zdaniem agencji to szansa na podniesienie kwalifikacji w sprawnym wdrażaniu innowacyjnych procesów, produktów i usług w organizacji.

- AMI to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu. Uczestnicy, analizując doświadczenia polskich firm, sprawdzają m.in., jak z innowacyjnością radzą sobie najlepsi. Co ważne, pomiędzy zjazdami uczestnicy nie zwalniają tempa i współpracują z doradcą przydzielonym im na podstawie diagnozy poziomu innowacyjności w danej organizacji. Będzie ją wspierał w planowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań - zwraca uwagę PARP.

Pierwszą edycję programu zorganizowano w 2019 r. Wzięło w niej udział 16 przedsiębiorstw. Z przeprowadzonego przez PARP badania wynika, że ponad 80 proc. z nich pozytywnie oceniło dostosowanie programu do oczekiwań i potrzeb zawodowych.

Druga edycja cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego agencja postanowiła wydłużyć czas na złożenie wniosku do 27 lutego (godz. 11.00). Mogą to zrobić przedsiębiorstwa bez względu na wielkość i branżę. Wprawdzie udział w programie jest płatny, ale przysługuje dofinansowanie unijne, które wynosi 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz 50 proc. dla dużych.

- Niedawno Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przeznaczyła 100 tys. zł na pokrycie wkładu własnego dla swoich firm, które walczą o udział w Akademii - informuje PARP. - Menedżer nowej generacji powinien umieć rozpoznawać pomysły z największym potencjałem, organizować pracę nad nowymi projektami i zarządzać ryzykiem. Zdobycie tych kompetencji zapewnia „Akademia Menadżera Innowacji”, pierwszy i jedyny tego typu program w Polsce - zaznacza.