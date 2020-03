Konsultant ślubny potrzebny od zaraz!

Wydaje się, że zawód konsultanta ślubnego należy do kategorii „miękkich”. Kojarzony jest z pięknymi dekoracjami, cudownymi emocjami i lukrem na weselnym torcie.

To wszystko prawda, jednak w profesji tej liczy się również ścisły umysł.

Planowanie budżetu, ofertowanie, rozliczenia z podwykonawcami - nie obędzie się więc bez dobrej organizacji i... tabeli w Excelu.

Za odpowiednie przygotowanie uroczystości od A do Z odpowiadają ślubni konsultanci, czyli tzw. wedding plannerzy. To oni profesjonalnie i zawodowo zajmują się przygotowaniami do ślubu i wesela, a w ich trakcie dyskretnie czuwają nad przebiegiem całości, pilnując wcześniej przygotowanego scenariusza.

Konsultanci ślubni negocjują korzystne ceny i najlepszy serwis z dostawcami usług (catering, kwiaciarnie, filmowanie, wynajem sal), doradzają na temat aktualnych trendów w modzie ślubnej, organizują ślub w plenerze, oryginalne ślubne niespodzianki, wystrój, atrakcje weselne. Usługa taka może kosztować od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Według ekspertek z Akademii Perfect Day nie każdy nadaje się jednak do tego zawodu, który tylko pozornie wydaje się wymarzona ścieżką kariery dla młodych dziewcząt.

Potrzebna siła i delikatność

Potrzebne są zarówno dyplomacja i umiejętności mediacyjne - konsultant będąc łącznikiem pomiędzy młodą parą, a podwykonawcami, rodzicami, czy nawet… pomiędzy samymi przyszłymi małżonkami, powinien wykazywać zdolność dążenia do kompromisów i wypracowywania najlepszych rozwiązań.

Niezbędną cechą jest kreatywność i wyczucie estetyki oraz przestrzeni. Para młoda oczekuje od konsultanta ślubnego znajomości trendów oraz wsparcia na każdym etapie planowania ślubu i wesela, również przy określaniu stylu przyjęcia, tematu przewodniego, wyborze dekoracji i kwiatów.

Nieodzowne są pewność siebie i umiejętność perswazji. - Naszym głównym zadaniem jest oczywiście spełnienie marzeń i oczekiwań młodej pary. Zdarza się jednak, że musimy wykazać się umiejętnością perswazji, by odwieść przyszłych nowożeńców od nieszczególnie trafionych pomysłów dla ich własnego dobra i dobra całego przyjęcia - tłumaczy Anna Piwońska, ekspertka, współzałożycielka Akademii Perfect Day.

