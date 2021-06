"Kobiety w biznesie muszą o siebie walczyć"

Nie ma jednego sposobu na zwiększenie liczby kobiet w biznesie. Aby w biznesie zaistnieć, na pewno nie można nie wierzyć w siebie, Zachęcam wszystkie kobiety do tego, aby traktowały siebie tak dobrze, jak traktują osoby wokół - mówi Olga Malinkiewicz, Chief Technology Officer i założycielka Saule Technologies.

Dariusz Ciepiela

Dariusz Ciepiela • 11 cze 2021 15:49





Kobiety w biznesie muszą o siebie zawalczyć - mówi Olga Malinkiewicz (fot. PTWP)

REKLAMA

Firma Saule Technologies we Wrocławiu uruchomiła pierwszą w historii linię produkcyjną drukowanych, ultracienkich i elastycznych ogniw słonecznych na bazie perowskitu.

Zdaniem Olgi Malinkiewicz duży wpływ na to, czy kobieta zajmie się biznesem ma rodzina oraz edukacja.

Olga Malinkiewicz dużą część swojej kariery naukowej spędziła w Hiszpanii, dzięki czemu dostrzega duże różnice w podejściu do młodych naukowców w Polsce i w innych krajach.

- Jest bardzo wiele czynników powodujących, że jest mało kobiet w biznesie. Kobiety mają bardzo dużo obowiązków, częściowo wynika to z różnych sytuacji życiowych, częściowo dają sobie te obowiązki nałożyć, częściowo to kwestia wychowania. To jest coś, co mam nadzieję będzie się z czasem zmieniać - mówi Olga Malinkiewicz, Chief Technology Officer i założycielka Saule Technologies.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rodzina i edukacja

Podkreśla, że kobiety potrafią mieć bardzo duży i dobry wkład w rozwój firm. Zwraca przy tym uwagę, że im bardziej jest różnorodne towarzystwo damsko-męskie, tym lepiej w takiej równowadze rozwija się biznes.

- Liczę na to, że będzie więcej kobiet, które chcą zawalczyć o siebie, mają wokół siebie ludzi, którzy im pomagają i które mają na kogo przerzucić część swoich obowiązków. Tego im życzę i tego życzę również sobie, aby spotykać więcej kobiet i mieć więcej koleżanek - dodaje Olga Malinkiewicz,

W jej ocenie nie ma jednego sposobu na zwiększenie liczby kobiet w biznesie.

- Tutaj rodzina ma duży wpływ, także edukacja ma duży wpływ. Pamiętajmy, że też nie każdy chce być rekinem biznesu, to też jest bardzo dużo stresu i nie każda kobieta ma ochotę przyjmować ten stres na siebie. Natomiast te kobiety, które mają ochotę zawalczyć o ten kawałek życia, które lubią ten sport, powinny to robić, To trzeba sobie wywalczyć, to trzeba lubić - zaznacza Olga Malinkiewicz.

Trzeba wierzyć w siebie

Jest też inna ważna okoliczność. - Na pewno nie można nie wierzyć w siebie, czasami trudno też znieść presję otoczenia. Zachęcam wszystkie kobiety do tego, aby traktowały siebie tak dobrze, jak traktują osoby wokół - podpowiada Olga Malinkiewicz. Olga Malinkiewicz dużą część swojej kariery naukowej spędziła w Hiszpanii, dzięki czemu dostrzega duże różnice w podejściu do naukowców w Polsce i w innych krajach. - Dzięki pracy za granicą i dzięki zetknięciu się ze sposobem nauczania za granicą widzę ogromne różnice w podejściu. Tu już nie chodzi o to, czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną, tylko chodzi o podejście do studenta, do młodego naukowca. Model zachodzn bardziej mi się podoba, jest bliższy mojemu sercu, jest bardziej partnerski niż feudalny - przekonuje Olga Malinkiewicz. Czytaj także: Co roku nowa linia produkcyjna perowskitów z Polski

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.