Hendrik Nogai i Vatnak Vat-Ho w zarządzie Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics to firma biotechnologiczna, siedziba spółki znajduje się w Krakowie (fot. mat. pras.)

Dr Hendrik Nogai oraz Vatnak Vat-Ho zostali powołani do zarządu Ryvu Therapeutics na stanowiska odpowiednio Chief Medical Officer oraz Chief Business Officer. Ryvu Therapeutics to spółka biotechnologiczna notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).

- Hendrik Nogai i Vatnak Vat-Ho to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej i finansowej. Odpowiadają za strategiczne obszary firmy – rozwój projektów klinicznych oraz biznesu i relacji z zagranicznymi inwestorami. W minionych miesiącach potwierdzili już swoją ogromną wartość, wnosząc istotny wkład w strategię rozwoju projektu RVU120 oraz doprowadzając do podpisania najkorzystniejszej w historii spółki umowy partneringowej, na projekt w bardzo wczesnej fazie rozwoju - mówi Piotr Romanowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics.

Dołączenie obu menedżerów do zarządu spółki jest efektem owocnej współpracy ze spółką w minionych kwartałach. Dr Hendrik Nogai dołączył do Ryvu Therapeutics w lutym 2022 r., a Vatnak Vat-Ho w kwietniu 2021 r.

Dr Hendrik Nogai jest dyplomowanym lekarzem medycyny w dziedzinie hematologii i onkologii. Od lutego 2022 r. jest odpowiedzialny za kliniczny rozwój projektów Ryvu - w tym przede wszystkim RVU120 - w zakresie medycznym i regulacyjnym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w roli doradcy medycznego i strategicznego dla europejskich firm konsultingowych, m.in. Mercer Management Consulting/Oliver Wyman oraz Nordic Biotech Capital.

W 2015 r. dołączył do firmy Bayer, gdzie od 2020 r. pełnił funkcję Wiceprezesa i Global Development Leader. Był odpowiedzialny za rozwój wielu leków w fazie klinicznej, w tym wprowadzonego w 2018 r. na rynek wysoce skutecznego leku onkologicznego Vitrakvi.

- Głównym przedmiotem mojej pracy w Ryvu jest obecnie strategia rozwoju klinicznego projektu RVU120, potencjalnego leku na ostrą białaczkę szpikową i guzy lite, dla którego trwa faza I badania klinicznego w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych i Europie, w tym w Polsce. Jesteśmy bardzo podekscytowani wynikami badań i z optymizmem patrzymy w przyszłość - komentuje Dr Hendrik Nogai.

Biotechnologia i rynki kapitałowe

Vatnak Vat-Ho posiada niemal 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze farmacji, biotechnologii i rynków kapitałowych.

Karierę zaczął od pracy dla banków inwestycyjnych i globalnych funduszy kapitałowych na Wall Street, zarówno po stronie kupna, jak i sprzedaży.

W 2010 r. przeniósł się do branży farmaceutycznej, zaczynając od koncernu Pfizer, gdzie przez osiem lat - jako Senior Director of Strategy, Business Development and Collaboration – odpowiadał za strategię badawczo-rozwojową. Uczestniczył w licznych transakcjach akwizycyjnych i licencyjnych, m.in. przejęciu amerykańskiej firmy Medivation o wartości 14 mld USD.

W 2018 r. przeszedł do niemieckiej spółki biotechnologicznej Affimed, notowanej na Nasdaq. doprowadził do zawarcia umowy licencyjnej i umowy o współpracę strategiczną ze spółką Roivant Sciences, dla jednego z projektów znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju. Warunki kontraktu zakładały 60 mln USD płatności z góry i 2 mld USD w kamieniach milowych.

- Pełniąc rolę Chief Business Officer odpowiadam za szeroki zakres działań korporacyjnych i biznesowych, w tym strategiczne pozycjonowanie Spółki na rynku, rozmowy partneringowe, inicjowanie kluczowych projektów współpracy naukowej oraz relacje z inwestorami, głównie z USA i Zachodniej Europy. Jestem przekonany, że mamy ogromny potencjał do rozwoju w każdym z tych obszarów - mówi Vatnak Vat-Ho.

Jego pierwszą transakcją przeprowadzoną w Ryvu była zawarta w lipcu 2022 r. wyłączna umowa licencyjna związana z rozwojem projektu STING przez wycenianą na Nasdaq na 6,9 mld dolarów spółkę Exelixis.