Gdzie mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jeżdżą do pracy? Powstała specjalna mapa

Podlegające Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Metropolitalne Obserwatorium

Społeczno-Ekonomiczne przygotowało mapę przepływów ludności mieszkającej na terenie GZM związanych z zatrudnieniem. Z zebranych danych wynika, że największy przepływ odbywa się na linii Katowice - Sosnowiec.

Katowice to drugie po Warszawie miasto w Polsce, w którym odnotowano największą liczbę przyjeżdżających do pracy (fot. katatonia82 / Shutterstock.com)

Mapa i analiza dotycząca przejazdów została opublikowana na portalu InfoGZM, który jest opracowany i prowadzony przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM, stanowiąc integralny element jednego ze strategicznych działań GZM czyli Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego. Głównym celem obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów zachodzących w GZM oraz gromadzenie danych, które potencjalnie mogą wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM.

Autorzy zwracają uwagę, że coraz więcej osób pracuje poza swoim miejscem zamieszkania. I chociaż sygnalizują, że w nadchodzących latach może się to zmienić ze względu na rozwój technologii informatycznych i popularyzację pracy zdalnej, to póki co każdego dnia przemieszczają się w ten sposób tysiące osób.

Mapa przepływów ludności związanych z zatrudnieniem na terenie GZM powstała w oparciu o dane z 2016 r., zawarte w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanym w połowie 2019 r. Wyniki badania pochodzą natomiast z administracyjnych źródeł danych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Arkadiusz Goleniak z Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej GZM, który odpowiedzialny jest za przygotowanie mapy, podkreśla, że pokazano na niej dane jedynie na poziomie GZM, ale podstawą do analizy były dane dla całego kraju.

- Mapa posiada dwie warstwy, dzięki którym możemy wybrać, czy chcemy przeglądać dane dot. przyjazdów do danej gminy, czy też wyjazdów. Im grubsza linia symbolizująca kierunek przepływu, tym więcej osób przemieszcza się na tym kierunku. Po wybraniu konkretnej gminy, wyświetlone zostaną szczegółowe informacje w formie tabeli oraz wykresu, z których możemy się dowiedzieć np. ile osób przyjeżdża do wybranej gminy oraz jaki procent stanowią przyjeżdżający z gmin GZM do przyjeżdżających ogółem - wyjaśnia Arkadiusz Goleniak.

- Trzeba jednak pamiętać, że dane udostępnione przez GUS mają pewne ograniczenia i np. nie przedstawiają przejazdów między gminami, gdzie liczba dojeżdżających do pracy jest mniejsza niż 10. Dane również nie uwzględniają różnic między miejscem zarejestrowania firmy, a faktycznym miejscem wykonywania pracy - uzupełnia.

Przepływy ludności związane z zatrudnieniem na terenie GZM (Fot. InfoGZM)

Największy przepływ ludności związany z zatrudnieniem odnotowano na linii Katowice - Sosnowiec. Z kolei gminy, do których więcej osób przyjeżdża do pracy niż wyjeżdża, to m.in.: Katowice, Gliwice, Tychy, Tarnowskie Góry, Mikołów, Chorzów, Dąbrowa Górnicza i Bieruń.

- Z mapy możemy się dowiedzieć m.in., że do Katowic w 2016 roku przyjeżdżało łącznie ponad 100 tysięcy osób, z czego 60 proc., stanowili mieszkańcy GZM. Jako miasto wojewódzkie, Katowice

przyciągają również mieszkańców spoza GZM - zarówno z województwa śląskiego (28 proc. z wyłączeniem gmin GZM), ale również z województwa małopolskiego (ponad 5 proc.

przyjeżdżających), czy innych ośrodków miejskich takich jak Warszawa, Wrocław, czy Rzeszów. W przypadku Katowic nie odnotowano przyjazdów jedynie z województwa warmińsko-mazurskiego - zaznacza autor mapy.

Ze zebranych danych wynika ponadto, że Katowice to jedyna gmina w GZM, do której przyjeżdżali do

pracy mieszkańcy wszystkich pozostałych gmin GZM. Poza stolicą województwa śląskiego, pracowników mocno przyciągały też: Gliwice (38 gmin), Zabrze (37), Chorzów (35) czy Sosnowiec (34).

Katowice to również drugie po Warszawie miasto w Polsce, w którym odnotowano największą liczbę przyjeżdżających - 113 830 (do Warszawy: 251 021).

- Tuż poza pierwszą dziesiątką znalazły się Gliwice, gdzie do pracy przyjeżdżało 31 578 osób. Patrząc z kolei na gminy z największą liczbą wyjeżdżających, to w pierwszej dwudziestce jest aż dwanaście gmin GZM. To pokazuje jak bardzo gminy Metropolii są ze sobą powiązane - w jednym miejscu mieszkamy, a w innym pracujemy. Taka jest specyfika naszego obszaru. Przepływy ludności związane z zatrudnieniem wskazują również, które gminy są najważniejszymi ośrodkami pod względem gospodarczym - podkreśla Arkadiusz Goleniak.

