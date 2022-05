Firmy widzą poważny problem z pracownikami, ale... większość nie planuje go rozwiązać

IT, budownictwo, logistyka i handel detaliczny - jak wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, to właśnie w tych branżach wciąż najbardziej brakuje rąk do pracy. Deficyt pracowników dotyka jednak znacznie więcej branż. Wiele polskich firm deklaruje, że ma problem, by pozyskać pracowników o odpowiednich kompetencjach.

Autor: Natalia Rasiewicz

• 9 maj 2022 20:00





72 proc. firm nie inwestowało w kapitał ludzki w 2021 r. i nie planuje takiego przedsięwzięcia w 2022 r. (foto. shutterstock)

Z raportu opublikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że 91 proc. ankietowanych firm ma trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach, co stanowi barierę w ich działalności. Jednocześnie aż 72 proc. przedsiębiorstw nie inwestowało w kapitał ludzki w 2021 r. i nie planuje takiego przedsięwzięcia w 2022 r.

- Te kompetencje dziś odgrywają bardzo ważną rolę i to jest kwestia tego, że z jednej strony mamy braki ilościowe, bo jesteśmy świadomi, że od ponad dekady Polska jest w trendzie kryzysu demograficznego. Drugim elementem, równie istotnym, jest kwestia dopasowania, bo gdy już mamy te zasoby kadrowe, wiemy, że będą się kurczyły. Kluczowe jest dzisiaj to, żeby nie popełniać pewnych błędów przeszłości i zadbać o to, żeby te osoby miały kwalifikacje, odpowiednie kompetencje i kształciły się w tych zawodach, które będą niezbędne nie tylko dziś, ale za parę miesięcy, lat, dekadę, czy dwie - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jak wynika z badań, poza specjalistyczną wiedzą branżową pracownikom brakuje głównie tak zwanych kompetencji miękkich. 48 proc. badanych przedsiębiorców jako "deficytową kompetencję" wśród pracowników wskazało kreatywność, 41 proc. umiejętność współpracy z innymi, 36 proc. umiejętność "krytycznego myślenia", a 33 proc. odczuwało niedobór pracowników potrafiących rozwiązywać złożone problemy.

- Nasze badania pokazują, że bardzo ważną cechą jest cecha związana z krytycznym myśleniem, żeby pracownik był w stanie wykonywać odpowiednie analizy. Nie tylko podążał za poleceniami, oczekiwaniami, ale również sam mógł krytycznie podchodzić do elementów, którymi się musi na co dzień zajmować. Umieć weryfikować informacje, weryfikować źródła, wiedzieć, w jaki sposób łączyć ze sobą fakty. Osoba, która dopiero zaczyna ścieżkę kariery, na pewno powinna się skupić na tych twardych umiejętnościach, które staną się przepustką do wejścia na rynek pracy, natomiast długoterminowo warto inwestować w umiejętności poznawcze - podkreśla Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Raport nie pozostawia jednak złudzeń, jeśli chodzi o dostępność rynku pracy dla osób 50+. Zdaniem ekspertów z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wciąż mamy do czynienia z pewnymi formami dyskryminacji osób po pięćdziesiątym roku życia. - Zrobiliśmy eksperyment, wysyłając CV 50- i 30-latków o bardzo porównywalnych kompetencjach, bardzo porównywalnym profilu rekrutacyjnym, no i niestety jest tak, że osoby 50+ ponad dwukrotnie rzadziej otrzymywały odpowiedzi na wysłane CV. Dużo rzadziej były zapraszane na rozmowy. Jak wynika z badań, duże miasta wykazują się jeszcze większą dyskryminacją niż reszta kraju. Różnice potrafiły być nawet czterokrotne - zaznacza Andrzej Kubisiak.

