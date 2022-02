Dwa nowe programy dla młodych mam w Gdańskim Urzędzie Pracy

Kobieta na Swoim i Mama na Etacie 4 to tytuły dwóch nowych projektów Gdańskiego Urzędu Pracy adresowanych do pań, które chciałyby wrócić do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka. Pierwszy oferuje wsparcie w założeniu działalności gospodarczej poprzez wartą 30 tys. zł dotację na biznes, drugi zapewnia atrakcyjny pakiet aktywizacji i znalezienie pracodawcy. Z obu programów skorzysta łącznie 50 osób.

Uczestniczkom programu zaoferowany zostanie m.in. cykl spotkań z doradcą zawodowym (fot. Kristin Hardwick/StockSnap)

Gdańszczanki, które chciałyby wrócić na rynek pracy, mogą liczyć na wsparcie. Wraz z początkiem lutego w Gdańskim Urzędzie Pracy ruszają dwa programy.

Pierwszy z nich to kolejna odsłona popularnego projektu Mama na Etacie, drugi to Kobieta na Swoim - nowość adresowana do mieszkanek Gdańska i powiatu gdańskiego, które chciałyby wrócić do aktywności zawodowej w roli przedsiębiorcy.

Oba pomysły kierowane są do bezrobotnych mam zarejestrowanych w GUP.

Mamy muszą wychowywać co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia i pozostawać bez pracy przez 12 miesięcy (bądź kończyć urlop macierzyński lub wychowawczy).

Mama na Etacie (edycja czwarta)

Uczestniczkom programu zaoferowany zostanie cykl spotkań z doradcą zawodowym. Pomoże on w identyfikacji potrzeb każdej z mam, a także w dopasowaniu jednej z dostępnych form pomocy w ramach tzw. pakietu aktywizacyjnego. Może to być indywidualnie dobrane szkolenie oraz sześciomiesięczne zatrudnienie u pracodawcy na podstawie umowy o organizację prac interwencyjnych lub robót publicznych. Bez względu na to, z której opcji skorzystają panie, w każdym przypadku przysługiwać im będzie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem. Będzie ona wypłacana w kwocie od 500 do 600 zł miesięcznie na jedno dziecko, przez cały okres trwania szkolenia lub przez 4 miesiące w przypadku podjęcia zatrudnienia. W projekcie przewidziana jest również seria zajęć, podczas których panie będą mogły przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, a także pod okiem eksperta przeprowadzić analizę przygotowanego przez siebie CV czy listu motywacyjnego.

Kobieta na Swoim zakłada biznes

Uczestniczki projektu otrzymają wysoką dotację w wysokości do 30 tys. zł na założenie działalności gospodarczej. Pieniądze te można wydać np. na zakup niezbędnych narzędzi, urządzeń czy oprogramowania, które będzie wykorzystywane w firmie. Przyznane zostanie również tzw. wsparcie pomostowe. Jest to dodatkowa pomoc w kwocie 1 000 zł, która wypłacana będzie co miesiąc przez pół roku. Można ją przeznaczać np. na pokrycie danin publiczno-prawnych, kosztów administracyjnych związanych z bieżącym prowadzeniem działalności, w tym na opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, księgowe, ubezpieczeniowe, prawne lub promocyjne.

Urząd pracy zadbał również o to, aby panie rozpoczynające swoją przygodę w świecie biznesu były do tego dobrze przygotowane. Merytoryczne wsparcie mają zapewnić indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, a także specjalistyczne szkolenie. Będzie ono związane z różnymi aspektami prowadzenia firmy w Polsce lub z profilem prowadzonej działalności gospodarczej. Każdej z mam na czas trwania kursu oraz przez pierwsze 3 miesiące prowadzenia firmy, wypłacana będzie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, pomoc ta wyniesie 600 zł. Czytaj też: Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet jest kluczowe dla rozwoju gospodarki W przypadku obu projektów rejestracja uczestników prowadzona jest w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Gdańskiego Urzędu Pracy (Gdańsk, ul. Lastadia 41). Każda z pań zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji uczestnictwa a w przypadku programu Kobieta na Swoim także do wzięcia udziału w spotkaniu kwalifikacyjnym z doradcą zawodowym. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu 25 wolnych miejsc w każdym z projektów.

