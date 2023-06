Brexit wygonił tysiące bankierów z londyńskiego City. Przenieśli się do Paryża

Bezspornym efektem brexitu, który nadal jest dostrzegalny w branży finansowej i ubezpieczeniowej jest exodus kilku tysięcy bankowców, którzy opuścili londyńskie City i musieli się przenieść do państw unijnych. Najbardziej na tym skorzystał Paryż.

Brexit wszedł w życie 31 stycznia 2020 roku o godzinie 24.00 czasu europejskiego. Od tego momentu Wielka Brytania przestała być częścią wspólnego rynku i przestały także obowiązywać unijne przepisy regulujące funkcjonowanie sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

Banki działające w Londynie przestały mieć przywileje związane ze swobodnym rozliczaniem transakcji we wspólnej walucie euro. Musiały także wystąpić do EBC (Europejskiego Banku Centralnego) o wydanie niezbędnych pozwoleń na prowadzenie działalności w państwach Unii Europejskiej.

Choć do takiego scenariusza wszyscy byli przygotowani, to jednak niewielu przewidywało, że tak dużo specjalistów na co dzień pracujących dla banków, funduszy inwestycyjnych oraz obsługujących spółki notowane na giełdzie podejmie decyzję o wyjeździe z Anglii.

W wyniku brexitu londyńskie City opuściło kilka tysięcy sowicie opłacanych bankowców

Sygnałem, że dominująca w Europie pozycja londyńskiego City uległa osłabieniu był kwiecień 2023 roku, kiedy okazało się, że kapitalizacja paryskiej giełdy jest wyższa od londyńskiej o ponad 20 procent.