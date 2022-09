Bez umowy o pracę, zarabiają tylko, gdy pracują. Na urlop muszą odłożyć sami

Według dorocznego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2021 roku segment przesyłek kurierskich zwiększył swoje przychody o niemal 1,4 mld zł, z 6,2 mld zł w roku 2020 do 8,2 mld zł, osiągając ponad 20-proc. tempo wzrostu, natomiast wolumen dostarczonych przesyłek wzrósł prawie o 141 mln sztuk w stosunku do 2020 roku (wzrost o 22,1 proc.), sięgając liczby 776 mln sztuk, co oznacza, że do rąk polskich adresatów każdego dnia trafiało w 2021 r. ponad 2 mln przesyłek kurierskich.

Przesyłki kurierskie stanowiły w 2021 roku aż 63,6 proc. wartości rynku pocztowego (12 mld 890,6 mln zł) oraz 40,1 proc. całego wolumenu usług pocztowych (1 mld 935,1 sztuk). Ale to właśnie ich przyrost sprawił, że ogólny wolumen usług pocztowych wzrósł o 3,2 proc. w 2021, rekompensując z nawiązką̨ niższe wolumeny pozostałych usług.

Rynek pompuje oczywiście wzrost obrotów e-commerce, które wystrzeliły w górę w czasie pandemii. Analitycy branży twierdzą, że tendencje wzrostowe, choć́ w skromniejszej dynamice niż̇ w latach 2020-2021, utrzymają̨ się także później, a polski rynek e-commerce przez najbliższe lata będzie rósł w tempie dwucyfrowym, co przekłada się także na adekwatne perspektywy wzrostu dla segmentu kurierskiego na rynku pocztowym.

Jeżeli potwierdzą się prognozy wzrostu wartości polskiego rynku e-commerce, to wolumen przesyłek kurierskich w ciągu najbliższych kilku lat może wzrosnąć́ nawet do wartości rzędu 0,9-1 mld przesyłek.

Z analizy danych wynika, że siedmiu największych pod względem wolumenu

i przychodów operatorów świadczących usługi w segmencie przesyłek kurierskich posiadało w 2021 roku odpowiednio 98,8 proc. udziału w wolumenie ogółem oraz 98,6 proc. udziału w przychodach ogółem w tym segmencie rynku. W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, przepustką do grona największych operatorów przesyłek kurierskich pozostawało uzyskanie przychodów w wysokości 100 mln zł rocznie z tej usługi.

Wiodący operatorzy w segmencie przesyłek kurierskich w 2021 r.

Pod względem wolumenu przesyłek

1. InPost

2. DPD Polska

3. Poczta Polska

4. GLS Poland

5. UPS Polska

6. FedEx Express Poland

7. DHL



Pod względem przychodów

1. InPost

2. DPD Polska

3. GLS Poland

4. UPS Polska

5. FedEx Express Poland

6. Poczta Polska

7. DHL

Kadry w branży kurierskiej

Kilku firmom kurierskim zadaliśmy pytanie, czy bardzo dynamiczny wzrost rynku owocuje zwiększeniem liczby kurierów i czy są oni jego beneficjentami.

- GLS stale się rozwija, uruchamiamy nowe lokalizacje, liczba przesyłek rośnie, więc liczba kurierów pracujących w naszych barwach i dostarczających paczki również. Znamy też doskonale rynek i z odpowiednim wyprzedzeniem planujemy również zatrudnienie, zwłaszcza w okresach przedświątecznych. Jesteśmy w stanie precyzyjnie i z odpowiednim wyprzedzeniem prognozować wzrost ruchu i planować idące za tym zatrudnienie. Jesteśmy znaną marką na rynku pracy, co ułatwia naszym parterom transportowym rekrutację nowych pracowników - mówi Małgorzata Markowska, promotion & communication manager GLS Poland.

- Mamy świadomość, jak kluczową rolę w procesach logistycznych odgrywa zespół wykwalifikowanych, doświadczonych ludzi. Uważnie monitorujemy rynek i dokładamy wszelkich starań, żeby warunki pracy, jakie proponujemy, były konkurencyjne. Poza wynagrodzeniem oferujemy naszym kurierom także szereg dodatkowych benefitów, m.in. premie za najwyższą jakość obsługi czy dostawę niestandardowych przesyłek. Doceniamy także zaangażowanych kurierów poprzez takie inicjatywy jak konkurs na Super Kuriera, gdzie wyróżniamy osoby z naszego zespołu kurierskiego. Ponadto bacznie monitorujemy rynek i reagujemy na zmiany w otoczeniu gospodarczym, np. związane z inflacją czy wzrostami cen paliw - mówi Justyna Dąbrowska, rzecznik prasowy DHL Parcel Polska.

Rotacja kurierów w DPD jest na niskim poziomie

Na zagrożenia związane z sytuacją makroekonomiczną zwraca uwagę także Rafał Nawłoka, prezes DPD Polska.

- Rynek pracy boryka się z wieloma wyzwaniami, jednak udaje nam się utrzymać rotację na relatywnie niskim poziomie, m.in. dzięki dobrym warunkom współpracy i oferowanym benefitom. Jesteśmy w trakcie uzupełniania zespołu kurierskiego pod kątem potrzeb czwartego kwartału i szczytu paczkowego. Liczymy się z tym, że ten rok, który upływa w cieniu zawirowań na rynku energii i wzrostu kosztów, może mieć wpływ na obie strony transakcji handlowej, tj. nadawców i odbiorców, co może wpłynąć na dynamikę e-commerce w czwartym kwartale. W stabilnych okresach podstawą prognoz są dane historyczne. W tym roku nie możemy się na nich opierać z dwóch powodów - aktualnej niepewności i anormalnej eksplozji e-commerce ostatnich dwóch pandemicznych lat - mówi.

Według serwisu wynagrodzenia.pl mediana zarobków w zawodzie kuriera (najnowsze dane ze stycznia 2022 r.) wynosi netto 3147 zł. 50 proc. zatrudnionych zarabia od 2690 zł do 3743 zł. 25 proc. kurierów otrzymuje mniej niż 2690 zł, a 25 proc. więcej niż 3743 zł.

Jeśli chodzi o zatrudnienie nowych ludzi, firmy kurierskie nie powinny mieć z tym problemu. Ogólnopolski Barometr Zawodów prognozuje, że w skali kraju na rynku pracy na kurierów i listonoszy (oba zawody ujęte są w jednej kategorii) utrzyma się równowaga (liczba ofert pracy zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie). Im jednak większe miasto, tym trudniej znaleźć zainteresowanych tą pracą. Kurierzy i listonosze znaleźli się na liście 53 deficytowych zawodów w 17 miastach wojewódzkich. Odwrotnie jest w małych miejscowościach, o wysokim, jak na Polskę, bezrobociu. Powiaty o największej nadwyżce poszukujących pracy jako kurierzy i listonosze to: bartoszycki, moniecki i zawierciański. Z kolei największy deficyt prognozowano w 2022 r. w zamożnej Warszawie i pobliskim powiecie piaseczańskim. Generalnie firmy kurierskie mogą mieć problem z rekrutacją w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, odwrotnie niż w Polsce wschodniej.

W klasyfikacji zawodów zawód kuriera nosi numer 441202. Publikacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprzed czterech lat szczegółowo opisuje zakres obowiązków kuriera, a także wymienia zagrożenia: to m.in. napad rabunkowy, słowny atak (agresja) ze strony niezadowolonego klienta, atak zwierzęcia, trudne warunki atmosferyczne, wypadki komunikacyjne. Do najczęściej występujących w zawodzie kuriera chorób należy zaliczyć m.in. zwyrodnienia kręgosłupa, dysfunkcje układu ruchu, zaburzenia w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych spowodowane wibracjami, nerwice.

Praca kuriera jest wykonywana indywidualnie bądź w niewielkich zespołach, głównie w systemie dwuzmianowym. W systemie jednozmianowym długość czasu pracy kuriera zazwyczaj przekracza 8 godzin i jest uzależniona od liczby przesyłek, tempa realizacji dostaw/odbiorów.

Dokument nic nie wspomina o tym, że kurierzy nie są pracownikami firm, pod szyldami których dostarczają paczki. W branży obowiązuje samozatrudnienie (formalnie w firmach, które są partnerami transportowymi marek kurierskich). Zarabia się wtedy, gdy się pracuje. Na urlop trzeba odłożyć z miesięcznych przychodów. Jednak zdaniem firm kurierskich ten model się sprawdza i nic nie wskazuje, żeby się zmienił. Brak umów o pracę to także cecha silnie ostatnio rozwijającego się segmentu dostaw żywności, w którym kurierzy korzystają najczęściej z rowerów czy skuterów.

Specjalne akcje, konkursy i upominki

Czego mogą się spodziewać kurierzy w swoim dniu?

- Kurierzy codziennie dbają o wizerunek GLS, rozwożąc nasze paczki, dlatego my również dbamy, by co roku ich święto było należycie obchodzone. Z tej okazji przygotowujemy specjalne życzenia i dedykowane prezenty. Dzień Kuriera to jednak jedno z wielu świąt, jakie obchodzimy w GLS z kurierami. Biorą oni udział w imprezach firmowych, jak np. pikniki rodzinne czy turnieje sportowe. Naszym priorytetem jest dobra i koleżeńska atmosfera w firmie. Dotyczy to nie tylko samego GLS, ale także kurierów, którzy rozwożą paczki pod naszym szyldem. Zależy nam, by czuli się częścią naszego zespołu i robimy wszystko, by tak było - mówi Małgorzata Markowska.

- Dzień Kuriera to szczególne święto dla nas i całej branży. W naszych sortowniach i terminalach w całej Polsce przygotowujemy specjalne akcje, konkursy i upominki dla kurierów. To doskonała okazja, by po raz kolejny im podziękować, doceniając ich pracę, zaangażowanie i pełen profesjonalizm - kończy Justyna Dąbrowska.

Podobne działania - poczęstunek oraz drobne upominki dla kurierów - planuje także DPD Polska.

A później kurierów czeka gorący okres. Zbliża się sezon świąteczny i pik paczkowy. Firmy już się do tego przygotowują, poszukując m.in. pracowników sezonowych.