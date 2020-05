Bartłomiej Misiewicz: doświadczenia w polityce przydają mi się w biznesie

Bartłomiej Misiewicz tłumaczy, że już na dobre odciął się od polityki, a biznes pochłania go coraz bardziej.

Obecnie jest właścicielem dwóch firm. Jedna zajmuje się sprzedażą materiałów do drukarek 3D, a druga - hurtowych ilości alkoholu.

Nowe projekty stanowią dla niego duże wyzwanie, ale to dopiero początek działalności, bo w głowie ma jeszcze wiele projektów.

- Dla mnie biznes jest czymś nowym, to jest zupełnie nowa droga życia, w której się cały czas uczę. Korzystam też z doświadczenia moich przyjaciół i innych osób, a to jest coś zupełnie innego niż polityka. Zresztą polityka jest dzisiaj za mną, ale pewne doświadczenia, które w niej nabyłem przez te wszystkie lata, niewątpliwie w biznesie się przydają - mówi były rzecznik MON.

Bartłomiej Misiewicz zadebiutował na scenie politycznej w 2015 roku u boku Antoniego Macierewicza. Przez półtora roku był szefem gabinetu politycznego i rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej, a później został pełnomocnikiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Były polityk podkreśla, że wiele doświadczeń zdobytych w tamtym czasie wykorzystuje w swoich nowych projektach zawodowych. Niezwykle ważne jest dla niego chociażby umiejętne delegowanie zadań, efektywne zarządzanie czasem pracowników i wyznaczanie sobie konkretnych celów.

- Wiem, jak zarządzać zespołem ludzkim, prowadzić negocjacje, utrzymywać w grupie fajną, miłą atmosferę, ale tak, żeby praca była realizowana i żebyśmy osiągali kolejne założone cele. Determinacja, odpowiedzialność, obowiązkowość zawsze mi przyświecały i dzisiaj jest tak samo. Te cechy nabyte w czasie spędzonym w polityce dzisiaj pozwalają mi rozkręcać ten biznes - mówi Bartłomiej Misiewicz.

W styczniu 2019 roku były rzecznik MON wraz z pięcioma innymi osobami został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zarzucono mu m.in. powoływanie się na wpływy i czerpanie z tego korzyści materialnych. Został zatrzymany na pięć miesięcy. Areszt opuścił po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 100 tys. zł. Jego proces jeszcze się nie rozpoczął.

- Jeżeli chodzi o sprawę karną, cały czas trwa postępowanie przygotowawcze w prokuraturze i czekamy na jej decyzję. Jedyne, co się zmieniło, to to, że decyzją Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu dzięki staraniom moich adwokatów został mi zdjęty zakaz opuszczania kraju i oddany paszport - mówi Bartłomiej Misiewicz.