ZUS odpowiada związkowcom. Twierdzi, że pracownicy zarabiają więcej

Pracownicy ZUS napisali list do premiera, w którym domagają się dymisji prezes Gertrudy Uścińskiej. Ich zdaniem sytuacja w Zakładzie jest bardzo zła. Do sprawy odniósł się ZUS, który zapewnia, że prowadzi dialog ze związkami zawodowymi, przestrzega reżimu sanitarnego, a 60 proc. pracowników otrzymuje pensje powyżej przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego, które wynosi 4850 zł.

Autor: jk

• 22 lut 2022 11:28





Pracownicy ZUS napisali list do premiera, w którym domagają się dymisji prezes Gertrudy Uścińskiej (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

ZUS podkreśla, że przeciętna pensja zasadnicza wyniesie około 4850 zł. Nie jest więc prawdą, że większość pracowników zarabia pensję minimalną - 60 proc. może liczyć na zarobki powyżej średniej.

Zakład twierdzi też, że prowadzi dialog ze związkami zawodowymi - cyklicznie odbywają się spotkania z przedstawicielami strony społecznej.

ZUS zaznacza również, że Związkowa Alternatywa wprowadza w błąd opinię publiczną, komentując postępowanie ZUS w czasie pandemii koronawirusa.

Związkowa Alternatywa wystosowała do premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym domaga się dymisji prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej. W jej przekonaniu działania prezes szkodzą zakładowi i jego pracownikom. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz tutaj.

Dialog ze związkowcami

Do sprawy odniósł się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podkreślił, że nie zgadza się z opinią Związkowej Alternatywy. Zakład zapewnia, że prowadzi dialog ze związkami zawodowymi - cyklicznie odbywają się spotkania z przedstawicielami strony społecznej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Pomimo gotowości ze strony ZUS do kontynuowania rozmów oraz zobowiązania się przewodniczącej związku do wykazania prawidłowego pod względem formalnoprawnym umocowania do reprezentowania tej organizacji związkowej, a także pomimo upływu kolejnych tygodni związek zawodowy Związkowa Alternatywa w ZUS nie przedstawił kompletu informacji i dokumentów niezbędnych zarówno do prowadzenia rozmów w ramach dialogu społecznego, jak i w ramach sporu zbiorowego. Z pozostałymi związkami zawodowymi, które działają w ZUS nie ma takiego problemu i potrafią przedstawić odpowiednie umocowania - pisze Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

ZUS zwraca uwagę, że nie może zasiąść do rozmów ze związkiem, który nie wykazał odpowiedniego umocowania.

- W tej sytuacji nie są prowadzone kolejne rozmowy w ramach etapu rokowań ze związkiem zawodowym Związkowa Alternatywa w ZUS. Po wykazaniu właściwego umocowania możliwy będzie powrót do rozmów w trybie rokowań - dodaje Paweł Żebrowski.

Pensje pracowników ZUS

ZUS odniósł się także do kwestii wynagrodzeń. Według Zakładu również w tej kwestii związkowcy mijają się z prawdą. Jak zaznacza Paweł Żebrowski, w latach 2016–2020 fundusz wynagrodzeń wzrósł o 45 proc., a kwotowo o prawie miliard złotych. - Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu związki zawodowe i ZUS po trudnych rozmowach podpisały porozumienie płacowe. Zakładało one m.in. wypłatę podwyżek dla wszystkich pracowników w kwocie 300 zł miesięcznie od 1 lipca br., na które ZUS przeznaczył ok. 75 mln zł. Oprócz tego w 2021 roku pracownicy ZUS otrzymali premie kwartalne oraz na koniec roku nagrodę - podkreśla rzecznik ZUS. Żebrowski twierdzi, że nie jest prawdą, jakoby większość pracowników ZUS zarabiała minimalne wynagrodzenie (3010 zł od 1 stycznia 2022 r.). Według jego szacunków przeciętne wynagrodzenie całkowite w 2021 roku wyniesie około 6400 zł. Natomiast średnia pensja zasadnicza wyniesie około 4850 zł. - Powyżej przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego zarabia ponad 60 proc. pracowników Zakładu. Do wynagrodzenia zasadniczego należy dodać regulaminowe premie kwartalne, które w 2021 roku stanowiły ponad 20 proc. wszystkich wynagrodzeń osobowych oraz inne składniki zmienne, np. nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród tzw. 13-tka, nagrody jubileuszowe i inne składniki wynagrodzeń osobowych wynikające zarówno - dodaje Żebrowski. Reżim sanitarny w ZUS a COVID-19. "Nie stwierdzono uchybień" ZUS zaznacza, że Związkowa Alternatywa wprowadza w błąd opinię publiczną komentując postępowanie ZUS w czasie pandemii koronawirusa. - Obecnie dobiegają końca kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej w placówkach Zakładu na terenie całego kraju, wszczęte na wniosek Związkowej Alternatywy. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Na ponad 255 przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono, poza kilkoma drobnymi zastrzeżeniami, uchybień w zakresie przestrzegania wymogów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 - wyjaśnia Paweł Żebrowski. - Pozytywne wyniki dotychczas przeprowadzonych kontroli w jednostkach Zakładu są efektem wdrożonych w Zakładzie jednolitych, wysokich standardów przestrzegania wymogów sanitarnych i bhp nie tylko wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym wymogów dotyczących stosowania środków ochrony osobistej, ale także wynikających ze standardów Zakładu - dodaje. Paweł Żebrowski wskazuje też, że specjalny zespół cyklicznie weryfikuje stosowanie się do zaleceń, które zostały wydane w związku występowaniem w Polsce COVID-19. - Od początku pandemii zostało przeprowadzonych prawie 2 tys. badań (metodą tajemniczego klienta) na salach obsługi klientów w całej Polsce. W trakcie badań weryfikowane było stosowanie się do wytycznych sztabu kryzysowego ZUS i GIS w zakresie zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii. Weryfikacja ta dostarcza szybkiej i bieżącej informacji, co pozwala na sprawną reakcję w celu poprawy organizacji. Raport po każdym badaniu przekazywany jest do placówek ZUS - podsumowuje Paweł Żebrowski.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.