Zawód ważny ale niedoceniany i słabo opłacany

- Nauczyciele wychowania przedszkolnego są odpowiedzialni za kształtowanie w dzieciach pierwszych umiejętności społecznych, przyczyniamy się do kierunków, w których podążają kolejne pokolenia. Kluczowym elementem działania jest dla nas skupianie się na emocjach przedszkolaków, ich poprawnym odbieraniu oraz na budowaniu fundamentów pomocnych każdemu człowiekowi w dalszym i dorosłym życiu, takich jak pewność siebie, umiejętność rozpoznawania swoich odczuć, funkcjonowanie w relacjach z innymi, a także ciekawość i rozumienie świata, osiągane również poprzez naukę języków obcych. Praca w przedszkolach daje poczucie realizacji ważnego celu. To odpowiedzialna praca, ale jednocześnie dająca dużą samodzielność. Nieocenionym atutem jest radość bijąca od dzieci pełnych kreatywności, energii i nieszablonowego myślenia. Dla naszych pracowników ważne jest także, by pracodawca doceniał jego starania i umożliwiał mu rozwój - wyjaśnia Joanna Kwaśkiewicz, dyrektor zarządzająca siecią Kids&Co.

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego jest realny wpływ na edukację i rozwój dzieci (fot. Pixabay)

Nauczyciele zostają w zawodzie, ale chcą innowacji

Jak wynika z badania, co drugi pracownik sektora wychowania przedszkolnego chciałby pozostać w zawodzie, ale uczyć się w innowacyjny sposób. Taki wniosek powinien prowokować do zmian i wdrażania coraz nowocześniejszych, bardziej przystosowanych do dynamicznie zmieniającego się świata metod wychowania przedszkolnego. Co piąty ankietowany wskazuje jednak, iż chciałby pozostać w tradycyjnym systemie edukacji, natomiast jedynie 2 proc. pracowników rozważa zmianę zawodu.

Satysfakcja z wykonywanego zawodu nauczyciela przedszkolnego przekłada się nie tylko na zadowolenie społeczne, ale także rozwijanie pasji i zaangażowanie w wykonywany zawód, co bezpośrednio wpływa na jakość kształcenia w polskich przedszkolach.

Walka ze stereotypami

Pomimo społecznej odpowiedzialności ciążącej na nauczycielach edukacji przedszkolnej, spotykają się oni z deprecjonowaniem w społeczeństwie. Blisko 33 proc. ankietowanych w badaniu Kids&Co. uważa, że jest to najbardziej niedoceniany zawód świata. Pracownicy zwracają także uwagę na to, że ich praca nie jest wystarczająco dobrze wynagradzana – aż dla 77 proc. ankietowanych zarobki mogłyby być głównym czynnikiem decydującym o rezygnacji z pracy.

- Z przeprowadzonych wewnętrznie badań zadowolenia naszego zespołu pracowników, uzyskaliśmy cenne informacje, które wskazały m.in. na poczucie docenienia, które kadra nauczycielska odczuwa zarówno ze strony pracodawcy, jak i rodziców wybierających nasze placówki. Ponad 90 proc. zatrudnionych u nas osób poleciłoby pracę swoim bliskim, co jest dla nas ważnym wyróżnieniem i jednocześnie motywacją do tego, by stale pracować nad zmianą postrzegania tego zawodu i uświadamiania o jego roli w naszym społeczeństwie - dodaje Joanna Kwaśkiewicz.

***

Raport „Badanie pracowników niepublicznego i publicznego sektora przedszkolnego” przedstawia wnioski z badań, które mierzyły satysfakcję z poziomu wynagrodzenia, benefitów, możliwości rozwoju ścieżki kariery, dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy oraz podejścia emocjonalnego. W badaniu wzięło udział 250 respondentów – dyrektorki i dyrektorzy, nauczycielki i nauczyciele oraz pozostali pracownicy placówek (logopedzi, psycholodzy, pedagodzy).

