Z koronawirusem walczy ponad pół miliona strażaków. Dziś obchodzą święto

4 maja to Dzień św. Floriana, czyli patrona strażaków. Wielu z nich służba nie pozwala świętować, pozostają w ciągłej gotowości. Szczególnie teraz, gdy lista ich obowiązków znacznie się wydłużyła z powodu pandemii koronawirusa.

- W dobie pandemii koronawirusa strażacy mają sporo pracy. Codziennie ponad 200 strażaków w niemal 60 punktach kontroli granicznej wykonuje pomiary temperatury ciała u podróżnych. Dotychczas zbadaliśmy ponad 700 tys. osób. Ponadto przy ponad 420 szpitalach rozstawione są strażackie namioty, które pełnią rolę polowych izb przyjęć. Tam każdej doby służbę pełni ok. 200-300 strażaków - mówi st. kpt. Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. - Ok. 1 tys. strażaków codziennie dowozi żywności leki do osób objętych kwarantanną. Przewozimy również próbki do badań oraz zapewniamy transport personelowi medycznemu.

- Natomiast w sytuacjach, gdy Państwowe Ratownictwo Medyczne nie jest w stanie udzielić pomocy, ponieważ zespół został zadysponowany gdzie indziej, wówczas nasi ratownicy udzielają pomocy medycznej osobom, które są zakażone koronawirusem. Dodatkowo prowadzimy dezynfekcję i dystrybucję środków ochrony oraz środków dezynfekcyjnych – dodaje Batorski.

Co minutę do akcji

W całym kraju jest ponad 16 tysięcy jednostek OSP. Służy w nich około 500 tys. ochotników. Ponad 100 tys. strażaków-ochotników jest w gotowości do bezpośrednich działań ratowniczych. Do działań w 2018 r. gotowych było około 5100 strażaków zawodowych (PSP) na każdej zmianie służbowej. Cała formacja liczy około 31 tys. funkcjonariuszy.

Według danych opracowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, w 2018 roku odnotowano 502 055 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie kraju. Oznacza to, że do zdarzenia dochodzi co 1 min. 2 sek.

Również dane z ostatnich dni pokazują, że strażacy mają ręce pełne roboty. W niedzielę 3 maja 2020 r. podjęli ponad tysiąc interwencji. Dane statystyczne KG PSP, źródło: straz.gov.pl Zarobki, dodatki, nagrody Zgodnie z obowiązującymi przepisami (2018 r.) na wysokość wynagrodzenia osób pracujących w zawodzie strażaka wpływają cztery podstawowe czynniki: grupa zaszeregowania, dodatek za stopień służbowy, dodatek motywacyjny lub stażowy. Według danych z raportu INFOdoradca+, w 2018 roku średnie uposażenie strażaka wynosiło 4125 zł brutto miesięcznie, jednak mediana zarobków oscylowała wokół kwoty 3500 zł brutto miesięcznie. Nowo przyjęty strażak mógł liczyć na wynagrodzenie wynoszące ok. 2200 zł brutto miesięcznie. Podobny obraz wyłania się z raportu Sedlak & Sedlak. Zgodnie z najnowszymi danymi (styczeń 2020), mediana w zawodzie strażaka wynosi 4210 zł brutto. 25 proc. osób na tym stanowisku zarabia jednak mniej niż 3260 zł, ale kolejne 25 proc. dostaje nie mniej niż 5440 zł. Dodatkowo strażak może otrzymać nagrodę pieniężną za nienaganną służbę, wysokie zaangażowanie oraz sukcesy zawodowe. Strażak może liczyć również na wypłacaną raz w roku trzynastą pensję, płatne nadgodziny, dopłatę do wypoczynku oraz tzw. mundurówkę, czyli dodatek na utrzymanie munduru wyjściowego. Strażakowi i członkom jego rodziny przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i utrzymywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jak zostać strażakiem? Kandydata na zawodowego strażaka czeka przede wszystkim cykl badań i testów sprawnościowych. Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej PSP. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów: oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej, ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany dostarczyć przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Pomimo wysokich wymagań, kandydatów do Państwowej Straży Pożarne nie brakuje. W 2019 r. było prawie dziewięciu kandydatów na jedno wolne miejsce. A do szkół aspirantów i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej było aż 10 kandydatów na jedno miejsce.