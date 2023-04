Wojsko wzywa 200 tysięcy Polaków

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wezwania w tym roku trafią m.in. do 19-latków, czyli osób urodzonych w 2004 roku.

Kwalifikacja wojskowa odbywa się każdego roku. Udział w niej muszą wziąć osoby podlegające stawiennictwu, wskazane w rozporządzeniu Ministerstwa Obrony Narodowej. W 2023 roku wezwania mogą trafić do ponad 230 tysięcy osób.

- Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto wstępne przeznaczenie do poszczególnych form obowiązku obrony, nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie do pasywnej rezerwy, wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności - wyjaśnia szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie płk Marcin Żal.

W tym roku kwalifikacja wojskowa jest zaplanowana w terminie od 17 kwietnia do 21 lipca (z wyłączeniem 2 maja oraz 9 czerwca). W myśl ustawy nadzór nad przeprowadzeniem kwalifikacji sprawuje Minister Obrony Narodowej, natomiast bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem sprawują wojewodowie.

Kto będzie musiał stawić się w komisjach w 2023 roku?