Wojsko kusi kandydatów do armii. Łatwiejsze awanse i dodatkowe świadczenie

Zmieniony art. 140 ustawy o obronie Ojczyzny ma na celu skrócenie minimalnych okresów służby wymaganych do mianowania na wyższy stopień wojskowy.

Zmiany dotyczą także systemu wypłacania dodatkowych świadczeń motywacyjnych.

Zgodnie z art. 449b ustawy ustawy o obronie Ojczyzny, szef MON może przyznać dodatkowe świadczenie motywacyjne każdemu żołnierzowi (bez względu na posiadany staż służby) obok standardowego świadczenia motywacyjnego.

Ma ono stanowić dodatkowy czynnik motywujący żołnierzy zawodowych do "wzorowego wykonywania obowiązków służbowych". Świadczenie nie będzie wchodziło w skład podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych.

Dodatkowe świadczenie motywacyjne nie będzie wypłacane za okres:

korzystania z urlopu bezpłatnego oraz opiekuńczego;

przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, wymienionych w art. 457;

zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania;

zwolnienia z zajęć służbowych z tytułu m.in. choroby lub pobytu w szpitalu, macierzyństwa, opieki nad chorym dzieckiem czy członkiem rodziny.

innej nieobecności trwającej co najmniej 1 miesiąc kalendarzowy.

Dodatkowym ograniczeniem jest zasada, że przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego nie może przekroczyć w tym roku 4,43 krotność kwoty bazowej (1 740,64 zł brutto).

Standardowe świadczenie motywacyjne przyznaje się żołnierzowi po osiągnięciu:

1) 25 lat służby wojskowej, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy – w wysokości 1500 zł miesięcznie albo

2) 28 lat i 6 miesięcy służby wojskowej – w wysokości 2500 zł miesięcznie.

Ułatwione powołania do zawodowej służby wojskowej

Ponadto zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny mają ułatwić powołanie do zawodowej służby wojskowej. Obecnie żołnierze WOT lub aktywnej rezerwy mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej po dwuletnim okresie służby. Nowe regulacje przewidują, że do dwuletniego stażu będzie można doliczyć nie tylko służbę terytorialną czy w aktywnej rezerwie, ale także inne rodzaje służby, np. dobrowolną.

Zmiana podyktowana jest potrzebą budowania rezerw osobowych oraz koniecznością poszerzenia grupy kandydatów do zawodowej służby o doświadczonych i przeszkolonych żołnierzy, którzy będą zasilać szeregi priorytetowych jednostek.

Skrócić ma się także procedura badań lekarskich aby żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej mógł zostać zawodowym żołnierzem.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl